250 años del nacimiento de José Rodríguez González, catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela, y a quien puede considerarse como el primer científico gallego

Sí, por razones de sobra conocidas, incluso la conmemoración del 250 aniversario del nacimiento del gran Ludwig Van Beethoven está ensombrecida. ¿Quién iba a recordar a un científico ilustrado de nombre José Rodríguez, nacido la parroquia lalinense de Bermés?

A decir de sus biógrafos, era un niño inquieto e inteligente, con padrino y tío eclesiásticos que le iniciarían en las primeras letras y aconsejarían a sus padres enviarle a estudiar al antiguo Colegio del Cardenal de Monforte, de allí salió con 17 años hacia Santiago y con formación en Latinidad y Retórica, necesarios para iniciar estudios en su Universidad.

En octubre de 1787 comienza, como alumno manteista, estudios de Filosofía, tres años después consigue el grado de Bachiller y en 1795 el de Bachiller en Teología. Compagina esos estudios con los de Matemáticas y Botánica, probablemene de manera autodidacta. Sus padres pretendían que abrazase la vida religiosa pero, aunque creyente sincero, su interés e inquietudes irán por otros caminos.

El rico canónigo ilustrado Pedro Antonio Sanchez Vaamonde lo acoge en su casa, esto será es-sencial para configurar su pensamiento, ideología y amistades para toda la vida.

En el año 1801, gana por oposición la cátedra de Matemáticas, perteneciente a los estudios de Medicina. Alentado por Pedro Antonio y su gran amigo boticario, Julian Suarez Freire, solicita al Claus-tro de la Universidad en 1802 “(...) viajar a Paris y pasar allí unos cuatro años (...) para perfeccionarse en los ramos científicos(...)”.

Sale de Santiago en junio de 1803 hacia Muros y de allí a San Sebastián y Bayona, compra dro-gas para la botica de Julian y libros que enviará a Santiago. En París, estudia Astronomía y Matemáticas en el Observatorio y Colegio de Francia, donde trabaja y entabla amistad con grandes científicos como Laplace, Delambre, Biot y Arago. De estos, miembros del Bureau de Longitudes, partió la recomenda-ción al gobierno español para que Rodríguez fuese nombrado “Comisionado para la medida del meridiano entre Barcelona y Formentera”. Sale de París junto con Biot y Arago el 3 de septiembre de 1806 y a finales de octubre empezarán los trabajos que durarán casi dos años, participa también como Comi-sionado el matemático José Chaix.

En octubre de 1809 volvió a ser comisionado, esta vez a Inglaterra, para “investigar los Estable-cimientos Científicos de aquella nación (...) destinados a la práctica y enseñanza de la astronomía y sus aplicaciones a la Geografía y Navegación”, se relaciona con los miembros de la Royal Society, uno de ellos José Mendoza Ríos presentó en junio de 1812 su publicación más importante “Observations on the measuremet of three degrees of the Meridian, conducted in England by Lieutenant Colonel Willian Mudge”, en la que propone una explicación a los errores cometidos años antes en unas medidas geodésicas realizadas y cuyo resultado contradecía la física de Newton.

Aduciendo su larga ausencia, la Universidad saca su cátedra a concurso, llamada ahora de “Matemáticas sublimes” y prevenido, vuelve para impedirlo, lo que consigue. Enseña los cursos 1812/13 y 1813/14. Domingo Fontán, autor del excelente Mapa Geográfico de Galicia de 1834, es uno de sus alumnos, reconociendo a Rodríguez como inspirador y maestro.

En 1814 parte hacia Alemania, esta vez para “estudiar Ciencias Naturales y Mineralogía”, pasa casi dos años con A.G. Werner, uno de los pioneros de la Geología y Mineralogía modernas, donde se apasiona por estas disciplinas. Su siguiente etapa fue Gotinga, en el Observatorio de la Universidad enseñaba el insigne matemático Friedrich Gauss, Rodríguez asiste varios meses a sus clases e incluso publica en alemán “Sobre las proporciones del esferoide terrestre”.

Tres años después está de vuelta en París, durante esta segunda estancia, adquiere y remite a la Universidad instrumentos científicos para el Gabinete de Física y para la realización de la Carta Geográ-fica de Fontán. Estudia con R. J. Haüy, padre de la Cristalografía que le regaló los Sólidos Cristalográ-ficos que se conservan en el Museo de Historia Natural de la USC y recibe la propuesta del gobiernos ruso para dirigir su Depósito Geográfico.

Para evitar su marcha, el gobierno español le nombra profesor de Astronomía en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid a donde llega a finales de mayo de 1819, renuncia entonces a su cátedra de Santiago y asume también la dirección del Observatorio Astronómico, en estado ruinoso desde la Guerra de la Independencia. Compagina esas actividades con la política, entre julio de 1820 y febrero de 1822, es diputado por Galicia y continua cultivando su pasión por la Mineralogía y Geología, en 1822 la revista francesa Annales de Chimie et de Physique publicó su Notice géognostique sur la Sierra Nevada.

A finales de abril de 1823, coincidiendo con la entrada en España de los Cien Mil Hijos de San Luis sale de Madrid hacia Galicia, allí debe permanecer hasta principios de verano del año siguiente en que emprende su último viaje, visita Oporto, Coimbra y Lisboa, donde se reencuentra a antiguos amigos y compañeros, exiliados en el país. El 12 de septiembre llega enfermo a Santiago, el día 30 a las 7.30 h de la mañana otorga testamento y ese mismo día muere, probablemente en casa de Julian. En su acta defunción figura enterrado en la iglesia de San Agustín.

José Rodríguez fue un científico en el sentido moderno de término, el primero de Galicia. Su afan por aprender y contribuir al desenvolvimiento de su país, le llevó a formarse en las más prestigiosas y vanguardistas Instituciones Científicas de su tiempo y con los sabios más insignes.

Recientemente, el investigador de la USC vinculado al Observatorio Astronómico, Iván Fernán-dez, encontró dos artículos de Rodríguez no mencionados antes por sus biógrafos, entre los cuales está Ramón María Aller, y también un texto inédito del matemático de Bermés y actualmente, Carmen Villa-nueva, dirigida por José Ángel Docobo, está realizando su Tesis Doctoral sobre está personalidad, que merece no ser olvidada.