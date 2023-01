A Agrupación Cultural O Galo propón novo debate

lectura. A Agrupación Cultural O Galo organiza esta tarde un debate arredor do estudo Amores clandestinos no renacemento. O dean Gabriel Rodríguez e María Criada. Este versa basicamente sobre o empoderamento que xa no século XVI, realizou unha muller galega, que se pode considrar pioneira do ainda hoxe masculizado “mundo empresarial”. O debate comezará ás 19.00h na Libraría Couceiro, e nel intervirán Héitor Picallo Fontes e Damián Porto (autores do libro) e Marcos Borraxeiros, historiador e representante da AC. Vagalumes. ecg