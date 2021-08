A Alameda: romances e botánica

Sempre por riba dos tellados asoma a Catedral de Santiago, atisbando os andares máis ben acelerados dos seus súbditos, os transeúntes. Pero nótase que ata o mellor observador atopa no seu ollar certa contempetencia: mentres ela axexa, un eucalipto centenario contémplaa. No paseo da Ferradura, entre o verdor da Alameda, álzanse sobre as nosas cabezas trinte e cinco metros de árbore senlleira, un dos primeiros eucaliptos plantados no continente, na segunda metade do século XVIII.

Se hai que falar de amor cómpre empregar tódolas nosas artimañas. Tamén rituais milagrosos, como vén sendo dende fai décadas dar a volta a esta árbore dos namorados. Entre corazóns e frechas, miles de historias pertencen agora á cortiza do eucalipto. Non sendo esta especie benquerida polos galegos, alguén decidíu facer unha excepción con dito exemplar, cheo de inscricións e mensaxes tallados en madeira. Rodeado por un banco, tamén de madeira, este foi por moito tempo o lugar perfecto para fiar promesas, das de verdade e das que non o son.

Cerca do elexido atópanse “os ciumentos”, dous antigos eucaliptos faltos da destreza do casamenteiro, pero tamén acaparadores da atenta mirada de bronce de Ramón del Valle-Inclán, sentado —brazos cruzados— no borde dun banco. A mellor vista, iso si, séguea tendo a árbore dos namorados.

O xerme do que é a Alameda debe situarse aló no século XII, na igrexa construída para gardar as reliquias de Santa Susana, baixo as ordes de Diego Xelmírez. Hoxe, o parque remítenos ás celebracións e ao alboroto estival, pero é tamén un remanso de natureza onde converxen especies de gran interese botánico.

Non menos curiosa é o historia do abies nordmanniana, o abeto do cáucaso situado no centro da explanada do parque, entre a estatua de Rosalía de Castro e a fonte dos Condes de Altamira. No medio de dúas ringleiras de palmeiras canarias atópase A Perona, árbore plantada por Eva Perón na súa visita a Compostela, en xuño do ano 1947: cóntase que Perón tróuxoa a cidade dende Os Andes arxentinos. Hoxe alcanza os vinte metros de altura e é un dos tres exemplares do parque incluídos no Catálogo de Árbores Singulares de Galicia, categoría que comparte co famoso patrón dos namorados.

A terceira árbore incluída entre as senlleiras é un tileiro prateado, un dos máis grandes da nosa terra. O máis monumental de entre os tileiros que o rodean atópase no Paseo Central, xunto a Igrexa do Pilar, separando os paseos que conforman o Canpo da Estrela. A árbore, de follaxe espesa e procedente da familia das tiláceas, supera os 24 metros de altura e ten máis dun século de vida. É unha das especies máis comúns nos nosos xardíns e parques, malia non ser natural de Galicia.

Pero os tesouros que gardan os xardíns na Alameda non rematan na súa flora con historia, nin tampouco nas súas estatuas de personaxes célebres. Se nos damos un paseo polos seus camiños, tamén poderemos atopar o chamado banco dos namorados, un gran banco de forma semicircular que de seguro captará o noso ollo pola súa amplitude.

Pode que os menos curiosos non reparen nesta xoia escondida, pois o devandito banco está agochado tralo quiosco da música, nunha lixeira elevación. A súa construcción ordenouna o concello en 1914, e atribúese ao arquitecto municipal Mariano Fernández Rangel. En canto á súa relación cos namorados, trátase dunha cuestión máis física que romántica: polo seu material, o granito, e, sobre todo, pola súa forma semicircular, o banco pode trasladar o son de maneira nítida dun extremo ao outro.

De sentarmos no extremo dereito do banco, poderemos recitar palabras e poemas a quen descanse no extremo esquerdo, que soarán como un susurro íntimo aínda estando a metros de distancia. Esta propiedade do son, ademais de curiosa e digna de experimentar, garda unha romanticidade que nos traslada ós tempos pasados e ós amores prohibidos. Calquera pode imaxinar a un Romeo e unha Julieta desfacéndose en cumprimentos, banco de por medio.

Pola súa proximidade ao palco da orquestra, todo apunta a que a función prima do banco era desfrutar dun bo concerto de música: a súa amplitude permitiría aos transeuntes testemuñar adagios e sonatas, seguindo a forma semicircular que tamén se empregou noutros teatros e palcos. Pero o banco, de catorce metros de diámetro, fíxose coñecido por gardar os segredos nun emprazamento seguro.

Cousas do azar ou da casualidade, o banco dos namorados vén como anel ao dedo para os tempos nos que vivimos. Permite, ao fin e ao cabo, ter conversacións con amigos ou descoñecidos, mantendo a famosa distancia de seguridade. Entretemento neorromántico, histórico e sanitariamente aceptable.