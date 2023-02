A ANPA de Compañía de María organiza dúas charlas sobre Saúde Dixital

O 2 de febreiro o alumnado de 1º e 4º da ESO do colexio Compañía de María de Santiago de Compostela e todos os pais e nais que o desexen terán a oportunidade de profundar en aspectos da saúde dixital da man dun referente na materia: Guillermo Cánovas, director do Observatorio para a promoción do uso saudable da tecnoloxía.

Os riscos que entraña o uso das tecnoloxías dixitais inspirou a ANPA deste centro educativo compostelán a organizar unha charla para que os pais e nais adquiran coñocementos e ferramentas coas que, por unha parte, identificar aqueles comportamentos que entrañen un uso inadecuado das redes por parte dos seus fillos e, por outra, fomentar a autorregulación dos rapaces e rapazas coas estratexias adecuadas. A charla, baixo o nome de Dieta dixital, terá lugar no Salón de Actos do colexio.

Por outra parte, o mesmo 2 de febreiro o alumnado de 1º e 4º da ESO asistirá a unha charla na que, co nome de Reputación Dixital, Guillermo Cánovas expoñerá aqueles aspectos do universo dixital que poden condicionar as súas relacións sociais, o seu comportamento fronte ás críticas e ata a influencia nas súas vidas futuras.

Guillermo Cánovas foi director do Centro de Seguridade na internet para os menores en España (2002-2014), é presidente e fundador daorganización de protección do menor PROTÉGELES e un recoñecido profesor, escritor e experto en temática adolescente. Tamén recibiu o Premio UNICEF polo seu labor en favor da infancia en 2013.