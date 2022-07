A Área do Tambre acolle a exposición ‘Collages’, de Vicente Ruíz Soldevilla

MOSTRA. A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) inaugura hoxe a exposición Collages, realizada polo artista Vicente Ruíz Soldevilla, ás 20.00 horas no Centro Empresarial do Tambre de Santiago. A mostra, aberta desde o 20 de xuño, poderase visitar no centro empresarial ata o 15 de xullo, en horario de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.30 horas. Recoméndase avisar da visita no teléfono 981 55 28 50. Para o autor é importante que a exposición sexa “coma un bosque que deixe ver cada árbore”, no que intentará aproveitar a amplitude da sala de exposicións ao máximo posible. A mostra está composta aproximadamente dunhas 40 ou 50 obras de pequeno tamaño. A técnica empregada para realizar as pezas é a do collage, onde se combina o emprego de tesoiras, cúter, papel incoloro e polícromo, todo unido con cola e pegamentos para crear “unha coherencia que parte da anarquía bidimensional”, segundo di Vicente Ruíz. Compóñense de recortes de xornais, revistas, programas de exposicións e concertos e fotografías desarmadas. Con esta mostra, o autor pretende buscar “a complicidade coa que o espectador a ve”, facendo tamén un paralelismo destas obras como substitutivo dos fármacos. ECG