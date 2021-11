A Asociación Rocha Forte premia a Luís Reimóndez e a Rosalía Morlán

Santiago. A Asociación Cultural Rocha Forte celebrará este venres, día 26, a entrega das insignias de ouro da Asociación na súa terceira edición, correspondente ao ano 2021, que lle serán entregadas ao activista cultural Luís Reimóndez Fernández, a título póstumo, e á poeta Rosalía Morlán Vieites.

Na primeira edición, a do ano 2007, o laureado foi Dositeo Rodríguez, merecedor de tal distinción porque como vicepresidente da Deputación da Coruña promoveu o expediente de compra e rehabilitación do edificio que hoxe é sede do centro socio-cultural do barrio da Rocha, indican dende a entidade cultural.

Na segunda edición, celebrada en 2019, a insignia foille concedida ao xornalista, escritor e viaxeiro explorador Valentín Carrera. “Esta medalla foille concedida en recoñecemento ao seu labor pioneiro na recuperación da fortaleza medieval da Rocha. Valentín é socio da asociación desde o momento da súa creación e sempre está disposto a prestar a súa colaboración”, sinalan.

En canto aos premiados deste ano, Luís Reimóndez, bancario de profesión, e humanista de vocación, foi membro do padroado do Museo do Pobo Estradense e presidente da Fundación Neira Vilas. Tamén foi socio moi activo da Asociación Rocha Forte coa que colaborou en infinidade de coloquios, conferencias e exposicións.

E tal era a sintonía da Fundación Neira Vilas e a Asociación Cultural da Rocha que a exposición titulada Querido Balbino, que no ano 2011 comisariaron Luís Reimóndez e Valentín García para celebrar o 50 aniversario da publicación da novela Memorias dun neno labrego, estivo exposta na Rocha e contou coa presencia do seu autor, o escritor Xosé Neira Vilas.

Pola súa banda, a poeta Rosalía Morlán Vieites, supervisora de enfermería no hospital de Conxo e profesora na escola de Enfermería da Universidade de Santiago, é a actual secretaria da Fundación Neira Vilas.

É autora dos libros A coitada lúa, Estrelas de Azucre, O libro do mundo dos soños, As rúas de Compostela, Camelias de amor. E, sobre todo, o poemario que une indisolublemente a Rosalía coa Rocha, o libro titulado O Castelo da Rocha Forte, que en 20 poemas nos invita a percorrer e a descubrir a historia e a beleza do antigo Castelo, gloria e orgullo deste barrio compostelán. REDAC.