A auga, clave contra o cambio climático

Mentres o mundo loita contra unha pandemia descoñecida, temos dez anos por diante, ata 2030, para poder combater os efectos do cambio climático e evitar danos irrecuperables para a biodiversidade do planeta. Esta fin de semana celebramos o Día Internacional contra o Cambio Climático, unha chamada de atención para evitar un futuro no que os seres humanos poden verse obrigados de novo a refuxiarse nos seus fogares, pero esta vez porque as temperaturas exteriores sexan glaciares ou, pola contra, propias de climas desérticos; ou porque as cidades se vexan azoutadas por continuadas inundacións ou secas. Pero non hai que viaxar no tempo para descubrir que, na actualidade, máis do 90% dos nenos do mundo respiran a diario aire contaminado.

Todos os signos apuntan na mesma dirección: temos que reinventarnos e volver imaxinar o futuro. O Pacto Verde Europeo (European Green Deal) é a nova estratexia de crecemento para que Europa sexa o primeiro continente climaticamente neutro a partires do ano 2050, o que require non só reducir as emisións causantes do quecemento global, senón tamén apostar por unha economía circular impulsada por enerxías renovables e por ter tamén un novo papel protagonista para os recursos hídricos.

Pola súa banda, o Plan de Reconstrución da Unión Europea –coñecido como Next Generation EU— prevé paliar os efectos da pandemia mediante novos fondos dirixidos á saúde, á transición ecolóxica e á dixitalización. En materia de saúde, a preservación da calidade da auga, a súa depuración e a monitoraxe das augas para detectar e cuantificar a presenza do virus son vitais.

A transición ecolóxica, pola súa banda, require estender o uso da reutilización da auga e investir máis na adecuación das infraestruturas, potenciando á súa vez a recuperación dos residuos como novos recursos nun continente falto de materias primas. A dixitalización presenta oportunidades de innovación e creación de emprego mediante a aplicación do big data ao sector da auga e á xestión intelixente das cidades.

Estímase que en torno ao ano 2030 o 47 % da poboación mundial vivirá en áreas con estrés hídrico. O planeta terá 9.700 millóns de habitantes en 2050 (un 70 % deles aloxados en cidades), que consumirán un 40 % máis de auga, e un 50 % máis de alimentos e enerxía.

Viaqua fronte ao cambio climático. Deste xeito, Viaqua é un firme aliado das administracións, a industria e os cidadáns na loita para mitigar os efectos da crise climática. En Galicia, concretamente, o compromiso de Viaqua co desenvolvemento sostible (REWater Global Plan 2017-2021) plásmase na súa estratexia climática, aliñada coa Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ( ODS) da ONU, e adhírese ao obxectivo global de evitar que a temperatura global do planeta aumente en máis de 1,5 graos Celsius.

Esta estratexia ten entre os seus obxectivos fundamentais a redución do noventa por cento das súas emisións de CO2 derivadas do consumo eléctrico, consumindo xa o cen por cen de enerxía verde con garantías de orixe (GdO), cambiando a súa frota por vehículos híbridos ou eléctricos e mellorando deste xeito a eficiencia enerxética dos seus activos e instalacións.

Viaqua impulsa a economía circular. A empresa mobiliza esforzos para realizar unha transición ambiental que require do desenvolvemento de modelos de economía circular e da innovación para anticiparse ás esixencias do futuro.

Viaqua aposta por materializar o cambio de paradigma, pasando de instalacións lineais a instalacións circulares. Concretamente, traballa na implantación do Plan de Transformación nalgunha das súas instalacións de tratamento de augas residuais, utilizando a innovación sostible como panca crave para lograr este cambio de modelo.