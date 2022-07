A avogacía de Santiago tramita cada ano preto de 3.500 casos da quenda de oficio

Un total de 355 profesionais, 200 mulleres e 155 homes, forman parte da quenda de oficio do Colexio de Avogados de Santiago, un servizo que está operativo as 24 horas do día durante 365 días o ano.

A institución colexial tramitou no primeiro semestre de 2022 un total de 1.728 expedientes de xustiza gratuíta (foron 3.436 no ano 2021). Os avogados e avogadas adscritas á quenda de oficio en Santiago e os do conxunto de España celebran hoxe, 12 de xullo, o Día da Xustiza Gratuíta, unha xornada de conmemoración que serve ademais para reivindicar a importancia do servizo, que garante a igualdade no acceso á xustiza para todos os cidadáns.

“Quero destacar o gran traballo que fan os avogados e avogadas da quenda de oficio e o persoal do Colexio de Avogados, xa que a xestión da xustiza gratuíta supón un esforzo moi importante en medios técnicos e humanos”, sostén Francisco Rabuñal, decano dos letrados compostelanos.

Consciente do esforzo que realizan, o colexio de Compostela é un dos poucos de toda España que adianta aos avogadas e avogadas os pagos da quenda de oficio, sen esperar ao seu abono por parte da Xunta de Galicia.

Das 1.728 solicitudes de xustiza gratuíta do primeiro semestre de 2022, 925 foron para a quenda de Penal; 544 para Civil; 28 para a de Contencioso-Administrativo; 112 para Social, e 119 para a de violencia de xénero (incluídos os procedementos de quebrantamentos de condena).

“O esforzo é moi grande e non se parou nin sequera durante a pandemia de coronavirus; nas semanas máis duras do confinamento e o estado de alarma, a quenda de oficio do colexio funcionou con normalidade”, engade Rabuñal.

Os profesionais da quenda de oficio reciben de forma continua formación especializada en diferentes temáticas, actualizando constantemente os seus coñecementos para dar o mellor servizo ás persoas solicitantes.

A Avogacía de Santiago atende ademais a unha poboación de máis de 270.000 persoas, xa que desde a institución colexial xestiónase a quenda de oficio dos partidos xudiciais de Santiago de Compostela (Ames, Boqueixón, Santiago de Compostela, Teo e Vedra); Arzúa (Arzúa, Boimorto, Santiso, Toques, Touro, O Pino e Melide); Negreira (Negreira, A Baña, Brión e Santa Comba); Ordes (Ordes, Frades, Mesía, Oroso, Tordoia, Trazo e Val do Dubra), e Padrón (Padrón, Dodro, Rois e Rianxo).

Unha xestión complexa. Dentro da plantilla do Colexio de Avogados de Santiago, a institución conta con catro traballadores que se dedican ás tramitacións de expedientes de xustiza gratuíta e cun letrado que coordina o servizo (Manuel Arza, secretario técnico do colexio).

A solicitude iníciase coa presentación do formulario correspondente na secretaría da institución e, se o solicitante o autoriza, o Colexio terá acceso á información da Axencia Tributaria, Catastro da Propiedade Inmobiliaria e da Tesourería da Seguridade Social.

Cada caso pasa posteriormente ao Servizo de Orientación Xurídica do colexio, que é o encargado de asignar un avogado de forma provisional mentres o expediente é analizado pola Comisión de Xustiza Gratuíta da Dirección Xeral de Xustiza da Xunta.

Violencia de xénero . Polo que respecta aos servizos de asistencia ao detido e o destinado ás vítimas de violencia de xénero, están atendidos tamén os 365 días do ano por avogados e avogadas de garda con especialización nestas materias. O Colexio aconsella ás vítimas de violencia de xénero que antes de presentar denuncia soliciten na sede colexial ou en dependencias policiais a designación dun avogado de oficio.

“A quenda de oficio é un servizo do colexio á cidadanía e é fundamental que a xestión da xustiza gratuíta siga en mans dos colexios de avogados, porque é a única forma de que sexa xusta, pública e siga estando ao alcance de todos os cidadáns no futuro”, lembra Francisco Rabuñal.

De toda Galicia. No ámbito da xurisdición contencioso-administrativa, o Colexio de Avogados de Santiago tamén tramita os expedientes de xustiza gratuíta de toda Galicia para as reclamacións contra determinados organismos da Xunta de Galicia con sede en Santiago, por exemplo, as reclamacións patrimoniais contra o Sergas.

No ámbito laboral, dentro da xurisdición do Xulgado do Social de Santiago, tamén se tramitan os expedientes de xustiza gratuíta dos partidos xudiciais de Ribeira, Noia e Muros.

Manifesto. No manifesto feito público este ano polo Día da Xustiza Gratuíta, o Consello Xeral da Avogacía Española lembra que “o traballo cotián dos 44.000 avogados e avogadas da quenda de oficio e a xestión dos colexios da avogacía é absolutamente indispensable e insubstituíble para materializar o dereito á tutela xudicial efectiva recollida na nosa Constitución, onde reside a esencia da nosa democracia”.

“Transcurridos 26 anos desde a aprobación da Lei de Asistencia Xurídica Gratuíta, pode asegurarse que a lexislación que regula este dereito necesita unha urxente actualización que comece por conceptos esenciais e que descanse sobre unha Lei do Dereito de Defensa”, engade.