A banda compostelá Ukestra do Medio, na gran final do Concurso Fran Pérez ‘Narf’

Santiago. A banda de ukeleles compostelá Ukestra do Medio participará mañá no Teatro Colón na gala final do Concurso Fran Pérez Narf para grupos e artistas musicais que promove a Deputación da Coruña. Farano xunto con outros catro grupos finalistas: Caldo, CRNDS, Koroiev e Momboi, ademais de Verto, a banda convidada, nun espectáculo que estará conducido pola xornalista Belén Regueira e será retransmitido en directo a través do canal de Youtube da Deputación da Coruña. A Ukestra do Medio é un grupo de ukuleles que nace en Santiago de Compostela a finais de 2013 facendo versións de diferentes músicas com ukeleles, baixo e caixón: de clássicos do rock’n’roll, country, swing ou pop a músicas tradicionais galegas, tangos, bossanovas ou son jarocho mexicano. Neste 2020 publicaron Outras Lérias, o seu primeiro traballo longo, con composicións própias e algunhas versións.

O Concurso Fran Pérez Narf de música ten o obxectivo de difundir, apoiar e promocionar os grupos e artistas musicais das diferentes comarcas e localidades galegas, así como lembrar e difundir socialmente a figura e a o obra do músico e compositor, falecido en 2016. redacción