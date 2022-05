A capital galega acolle unhas xornadas sobre innovación en bosques urbanos

Santiago. Xa está aberto o prazo de inscrición para as primeiras xornadas sobre Innovación en Bosques Urbanos que terán lugar en Santiago os vindeiros 19 e 20 de maio. O Concello pretende con este evento continuar a senda iniciada pola campaña do Carballo do Bosque do Banquete de Conxo, nomeado Árbore do Ano en España 2022, en prol do patrimonio natural da cidade.

“A nosa cidade está á vangarda no deseño das cidades e dos bosques urbanos do futuro, e con ese propósito o Concello de Santiago, a través do CEXTEC (Centro de Excelencia Tecnolóxica, Emprego e Coñecemento de Santiago de Compostela), organiza estas xornadas sobre a Innovación en Bosques Urbanos, que pretenden ser unha reflexión sobre a planificación das cidades, con especial énfase nos bosques urbanos como elementos vertebradores e de saúde da infraestrutura verde urbana e periurbana”, indicaron onte dende Raxoi.

O evento contará con conferenciantes de gran prestixio no eido ambiental, pertencentes a organizacións tan relevantes como Bosques sen Fronteiras, a Fundación Biodiversidade, a Universidade Autónoma de Madrid ou a propia Universidade de Santiago, así como do ámbito empresarial, con representantes de Urbaser, Quanticae, Hifas Foresta ou Atalaya Territorio.

As xornadas celebraranse no salón de actos da Facultade Medicina da USC os días 19 e 20 de maio. A asistencia é gratuíta, simplemente é preciso reservar praza na web das xornadas. ECG