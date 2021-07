A Casa de la Troya lanza un ciclo de roteiros para revivir a tres persoeiros ilustres

Santiago. O Museo Casa de la Troya vai poñer en marcha o proxecto Roteiros de Compostela: do Pórtico da Gloria á Casa de la Troya, unha iniciativa apoiada polo Xacobeo 2021-2022. O presidente da Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, entidade que xestiona o museo, Benigno Amor, sinala que “a proposta conxuga, a través dunha serie de actividades, aspectos patrimoniais e culturais, contribuíndo a divulgar de xeito lúdico a historia e a vida social de Compostela, así como a pegada na cidade dos peregrinos en diferentes épocas. Contempla tamén dúas actuacións vencelladas directamente ao Camiño Portugués”. Aplicaranse os protocolos axeitados fronte á COVID-19 para que as actividades se realicen con seguridade.

En agosto e setembro celebraranse un total de 8 roteiros teatralizados polo casco histórico de Santiago. O actor, historiador e guía Suso Martínez encargarase de amenizar estes percorridos, relatando a historia de Compostela desde a construción do Pórtico da Gloria (s. XIII) ata os tempos de La Casa de la Troya (finais do s. XIX), incluíndo a visita ao Museo. “Trátanse de itinerarios temáticos animados por personaxes cuxa misión é axudarnos a interpretar e descubrir o valor do patrimonio cultural da cidade. Nestes roteiros, o guía irá alternando os seguintes personaxes históricos de Compostela: o trobador Paio Gomes Chariño, o colexial de San Patricio (Colexio dos Irlandenses de Santiago) William Lamport, e o cronista e arquiveiro Pablo Pérez Costanti. As visitas faranse en galego ou castelán, dependendo da procedencia do público”, explica Amor. Comezarán ás 20.00 h, o máximo de participantes é de 10 e o prezo de cada roteiro é de 5 euros.

Dentro desta proposta vaise celebrar o concerto ‘A música nas Universidades do Camiño Portugués’, coa participación de cinco agrupacións de corda pulsada compostas por tunos veteranos e vencelladas a universidades do Camiño Portugués; e que terá lugar o 9 de outubro no Auditorio Abanca de Santiago.

Por outra banda, Troyanos de Compostela realizará unha Peregrinatio Rosaliana dende Santiago a Padrón para visitar a Casa Museo de Rosalía de Castro e lembrar a fonda vinculación xacobea da vila. A agrupación musical do Museo, acompañada por todos os que desexen sumarse a esta iniciativa, trasladarase a Padrón, onde “peregrinará” en pasarrúas desde a Casa Museo de Rosalía ata a fonte do Carme, xunto á ponte de Santiago, interpretando pezas do seu repertorio durante o percorrido.

A partir do primeiro de agosto tamén haberá unha tarifa especial de un euro para os peregrinos que visiten o museo, previa acreditación coa súa Compostela. Así mesmo, a primeira visita de cada día será de balde para un grupo máximo de seis peregrinos. REDACCIÓN