A chave ao corazón compostelán na forma dun deporte con gran tradición

Tradición, cultura e preservación. Isto é Compostela e, por suposto, de isto os composteláns saben moito. É de coñecemento popular que se es da terriña algunha vez oíches falar da “chave”. Non importa a idade, o xénero ou, mesmo, a orixe, se vives en Santiago sabes de que se está a falar cando escoitas “Torneo da chave”.

Como unha actividade máis que goza dunha gran tradición, entre as moitas pola que destaca a cidade compostelá, esta práctica que leva celebrándose dende hai décadas, segue a contar na actualidade cun gran número de seguidores e, entre os máis aficionados, encóntrase José Puente, o presidente da Asociación de Xogadores de chave de Santiago, un entusiasta de gran espírito que, ano tras ano, pón en valor este deporte mediante torneos e competicións. Un deporte cunha gran historia.

Malia o feito de tratarse dunha actividade máis disfrutada entre as persoas de mediana idade, o presidente da entidade afirma que “cada vez hai máis xente nova que mostra interese”. Isto é o que fai que esta tradición non morra e persista entre os corazóns dos composteláns.

UN XOGO CON MOITA HISTORIA. “Antes de ser o presidente era un xogador máis de chave”, afirma Puente, pois ao ser un xogo orixinariamente galego, leva practicándose dende hai xeracións entre os barrios. A historia está alí, nas xentes, nos modos de xogar, nos lugares. Do que non se pode esquecer aínda ahora.

Pasaron xa casi trinta anos e Puente segue ao pé do cañón como o presidente da asociación. O obxectivo estaba claro entón e segue a estalo agora: exaltar e dar visibilidade a unha actividade moi arraigada entre os galegos. Non cabe dúbida de que a chave unía, “daquela había máis equipos, máis de trinta”, sinala Puente. Pese a que agora non hai xa tantos, segue a ser unha tradición moi chamativa.

No seu día, era unha actividade que xuntaba a veciños, familias e bares, co único obxectivo de pasar un bo rato. Mais o que non faltaba nos encontros era a competitividade, sana por suposto. “O campeonato xogábase nas eiras dos bares”, apunta Puente e, a pesar de que moitos deles pecharon ou desapareceron, hoxe en día séguese a competir co deporte en torneos organizados nos diferentes barrios.

Se ben é certo que a chave é un xogo que leva nos corazóns galegos dende hai moito tempo, esta viuse sometida a moitos cambios co paso do tempo. Antes “xogábamonos galos e coellos”, lembra Puente, “e ás veces ata cordeiros”. Era “máis clásico”, algo que hoxe ca repercusión obtida cambiou considerablemente. Agora, afirma, hai todo tipo de trofeos para os gañadores, mais o de antes séguese a conservar. Xa non é o mesmo, diso non cabe dúbida, mais o alcance tampouco o é.

Namentres hai un tempo atrás, Puente lamentaba a falta de “xuventude no deporte” xa que non estaban moi interesados, agora “cada vez hai máis xente nova que quere participar”, sinala. Isto é sen dúbida algunha a razón pola que o presidente segue na actualidade ao pé do cañón.

Por isto estamos hoxe, sinala, “cada vez é maior o interese”, algo que “non podíamos nin imaxinar”. “ No torneo este ano pasaban por alí turistas e peregrinos e aínda que non sabían o que estábamos a xogar, cada vez que alguén alcanzaba e conseguía a chave, eles gritaban emocionados”.

UN DEPORTE PARA TODOS. Alén da liga e dos torneos celebrados nas festas do Apóstolo e na Ascensión, son varios os barrios que durante as súas festas aproveitan para xogar a chave e organizar, ca axuda da asociación, pequenos campeonatos. Só fan falta ganas de divertirse, unhas regras básicas e uns participantes e público entregado.

Do que non cabe dúbida é de que dende as súas orixes, trátase dunha actividade que sempre xuntaba á xente. Así, moitos veciños o tomaban como o momento de socializar co resto de persoas do barrio. Se por algo se caracteriza este deporte é precisamente polo seu carácter social e cultural, algo que como sinala o presidente da asociación “non se pode perder”.

Contando cunha ampla tradición, a chave leva sendo parte das vidas dos composteláns moito tempo. E malia o feito de haberse considerado sempre un “deporte de homes”, hoxe en día é cada vez máis habitual atoparse con mulleres nos diversos torneos organizados pola asociación e, inluso, nos barrios.

Dende logo, as festas nos barrios composteláns son máis que coñecidas polo seu forte apego á tradición e á cultura. De feito, é algo que como visitante, turista ou peregrino, sempre chama a atención e invita a un a involucrarse. Aínda que para forasteros o Torneo de Chave é algo que non soa particularmente familiar, entre a xente de a pé trátase de algo máis que dunha afición: é xa tradición. E cada vez é máis compartida non só por homes, senón tamén por mulleres e nenos.

Puente teno claro: “É un deporte libre”. A pesar de que as boas novas son un gran incremento nos últimos anos de xogadoras de chave, sinala que o seu maior anhelo é “levar este deporte aos nenos”.

APOSTA POLA XUVENTUDE. Cada vez é máis común atopar xente nova que se interesa por esta actividade, polo que é fundamental pór en valor o deporte en todos os ámbitos, dende o aspecto máis lúdico e social, ata o máis cultural. A mensaxe está clara: actuar e xerar o interese dos máis novos mediante os torneos e campeonatos. Así, os máis interesados terán unha nova oportunidade na Copa que, apunta o presidente, dará comezo en setembro.

Neste senso, Puente conta que malia que intentou levar unha proposta aos colexios co fin de acercar o deporte a mocidade, a resposta non foi moi alentadora. “A mín gustaríame que as directivas dos colexios tiveran contacto conmigo para poder levar este deporte aos patios dos recreos ou incluso organizar ligas entre colexios para que os nenos teñan un pouco máis de interese”.

Coa proposta sobre a mesa, o presidente afirma que “por algo hai que comezar”. “Eu ensínollo aos meus netos e encántalles”, manifesta Puente. O que está claro é que habería que buscar formas de que isto non se perdese xa que en definitiva, é unha tradición moi viva.