A Choupana, un barrio decaído

Los años pasan para todos es una afirmación que tienen muy presente los vecinos de A Choupana, en Santiago. La renovación proyectada en esta área hace un tiempo dio colorido a esta zona, cada vez más incluida en el centro de la ciudad. Sin embargo, ese cambio va perdiendo fuerza, a medida que la naturaleza, y los coches, hacen de las suyas. Por ello, sin actuaciones de mejora a la vista, el barrio presenta un panorama decaído, adjetivo que encaja a la perfección, por ejemplo, con la estructura de los árboles presentes en los jardines públicos.

En este sentido, la dejadez en el cuidado de estos provoca el hartazgo de los residentes, especialmente de aquellos que residen en las casas de planta baja, puesto que le tapa toda la luz durante buena parte del día, problemática esta que también se produce en otros puntos de la ciudad.

“As árbores están altísimas e como non se podan, non entra o sol ata última hora. Ata o de agora, cortábanse as ramas para que non afectasen os veciños, pero dun tempo a esta parte, quedaron abandonadas”, cita un vecino a EL CORREO GALLEGO.

“As árbores están enormes e en inverno obrígannos a ter a luz encendida durante todo o día, porque non vemos. Non entra ningunha claridade polas catro árbores que temos máis preto das vivendas. Mesmo de noite, tapan a luz das farolas e deixan a rúa completamente en penumbra”, detalla otra afectada sobre este mismo tema.

Asimismo, fruto de esta oscuridad, apuntan, con la llegada de las lluvias meten mucha humedad en las casas y manchan las fachadas de estas, obligando a pintarlas cada cierto tiempo.

A mayores, el estado de los mismos no sólo provoca problemas con las sombras que se crean, sino que también están generando inconvenientes para el tránsito de personas, puesto que la vegetación ya cae hasta la altura de la gente, obligando a desviar el paso de unos y produciendo más de un golpe en la cabeza de algún despistado.

Especialmente destacable, señalan, son las que se han posicionado sobre las máquinas de hacer deporte al aire libre, puesto que cualquier individuo que quiera montar en ellas chocará contra la madera.

Por este motivo, hace unos días, apareció tirada una rama de grandes dimensiones en plena zona verde. Aunque se desconocen las causas, los residentes creen que se trató de algún usuario que se colgó e hizo palanca para que acabase en el suelo.

Todo ello, apuntan, fue notificado al Concello en diversas ocasiones, quedando pendiente de valorar para llevarlo a cabo. Sin embargo, han pasado los meses y aprecian que no se produjo ningún cambio. Así, están preocupados por la llegada de un nuevo invierno con los árboles tan grandes. “No Ensanche están seguido arranxando cousas, pero aquí non. Non é xusto, porque pagamos os mesmos impostos”, critican.

Con todo, no se trata de la única queja, puesto que la escasez de parquin en el Hospital lleva a los pacientes a inundar de coches este barrio. Esto lleva consigo que inunden las aceras y que estén completamente rotas. Para solucionarlo, esperan que se apruebe, de una vez por todas, la ampliación del aparcamiento o que acepten la apertura de la finca para estacionar.

De este modo, esperan una rápida respuesta desde el Gobierno local, atendiendo a sus peticiones.