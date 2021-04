“A conexión dos dous Conxos trátase dunha débeda histórica”

Borja Verea, presidente dos populares composteláns, visitou estes días o barrio de Conxo acompañado dos concelleiros Alejandro Sánchez Brunete e José Antonio Constenla para comprobar de primeira man as necesidades da veciñanza. Nestas visitas participaron diferentes asociacións, como a de Veciños Conxo Aberto e de Doutor Maceiras, así como o colectivo Amigos de Conxo, que lles trasladaron as principais demandas. Un dos temas protagonistas foi o acondicionamento da rotonda que no seu día “deixou dividido o barrio e que acrecentou as diferencias entre os dous Conxos, o histórico e o máis urbanizado da Avenida de Ferrol ou Sánchez Freire”.

Para Verea Fraiz “é unha débeda histórica da cidade co barrio solucionar a conexión dos dous Conxos, e que pasa por unha actuación de humanización nesta zona que sirva como integración das dúas áreas”. Os representantes veciñais coincidiron tamén en lembrar que o Centro de Saúde quédase pequeno e obriga a moitos veciños a desprazarse a outros ambulatorios como o Concepción Arenal; e sinalaron ademais que o goberno non é quen de arranxar o mal estado das pavimentacións e das rúas, o que ven como un abandono nos servizos básicos. “Estamos atopando en moitas das visitas unha queixa recorrente en todos os barrios sobre a falta de mantemento e coidado das cuestións básicas”, explicou Verea.

Con respecto á humanización do pequeno Obradoiro, tanto Conxo Aberto como Doutor Maceiras coincidiron en que era necesaria esta actuación pero pediron que se axilicen as obras e a nova praza estea lista canto antes.