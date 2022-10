A Deputación destinará 140.000 euros para financiar o equipamento do novo centro de día e residencial de ASPAS en Santiago Valentín González Formoso visitou esta nova infraestrutura da entidade e comprometeu a inclusión dunha partida nos orzamentos provinciais de 2023 para acometer este investimento // O presidente e a deputada de Benestar Social, Ana Lamas, fixeron entrega dun novo vehículo adaptado para a entidade // Formoso destacou a “gran labor social que realiza ASPAS” e lembrou que contan co apoio da Deputación para sufragar iniciativas como o ‘Programa de respiro familiar’ ou a mellora do seu centro ocupacional