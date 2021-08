A Deputación mellorará o vial entre Barciela e o cruce de Candelabeira

Santiago. Xa está en marcha o proceso de licitación das obras que a Deputación da Coruña realizará no vial que discorre entre a igrexa de San Andrés de Barciela e o cruce de Candelabeira, na parroquia de Barciela do concello compostelán. Terán unha inversión de 260.000 euros –financiada co Plan Único para o concello de Santiago– e consistirán no acondicionamento e mellora da estrada de máis de dous quilómetros de firme mediante a substitución da rega asfáltica existente por unha capa de aglomerado. Paralelamente, realizarase a limpeza das cunetas, instalaranse colectores e sumidoiros de augas pluviais, substituiranse as sinais de tráfico en mal estado e pintarase nova sinalización horizontal. A obra está en proceso de licitación no perfil do contratante do Concello de Santiago. O prazo para enviar ofertas remata o 6 de setembro e o tempo estimado de execución dos traballos é de catro meses desde o inicio das obras. É a primeira fase dunha actuación global para a mellora dos diferentes tramos da estrada que vai desde a contorna da N-550 en Barciela ata Casas de Arriba, na parroquia de Cesar.

O Plan Único de obras da Deputación da Coruña inclúe este ano para Compostela unha inversión próxima aos 700.00 euros. Algunhas das obras que se pretenden financiar con estes fondos son: a ampliación da plataforma do vial que discorre entre A Cañoteira e o Outeiro, a mellora e acondicionamento do centro sociocultural de Villestro, a pavimentación da rúa Elena Quiroga, o acondicionamento do Camiño de Fisterra en Vilariño de Abaixo e a mellora dos locais socioculturais da Enfesta e de Grixoa. I. Salgado