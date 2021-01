A Deputación organiza a Feira do Libro Ilustrado

‘on line’. A área de Cultura da Deputación da Coruña participa na terceira edición da Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea coa organización da Feira da Edición e Libro Ilustrado que terá lugar mañá en Santiago. Pola situación sanitaria, o programa, no que colabora Afundación, realizarase a través da rede. A Feira de Edición e Libro Ilustrado, FELiiC desenvolverase de xeito virtual e sen público presencial na sede de Afundación de Santiago e retransmitirase en directo a través de Afundación TV, desde a sala de exposicións da Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea, co obxectivo de facilitar o acceso nun momento en que as restriccións sanitarias impiden a circulación entre concellos. O programa arrincará ás 12.30 horas co coloquio coas persoas gañadoras dos Premios Castelao de Banda Deseñada da Deputación, coa intervención de Alberto Vázquez, Martín Romero, autores de A Caza e Uxío. redac.