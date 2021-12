A Deputación promociona o Camiño en Dinamarca

Santiago. A Deputación da Coruña estivo presente en Dinamarca, co dobre obxectivo de coñecer de primeira man os grupos de traballo no eido do mundo xacobeo no país nórdico e máis para promocionar o Camiño Inglés e a Prolongación a Fisterra e Muxía. Para iso, o deputado provincial responsable da Ruta Xacobea, Antonio Leira Piñeiro, visitou o pais danés entre os días 27 e 30 do pasado mes de novembro, e nela participou ademais o presidente da Asociación de Concellos co Camiño Inglés, Manuel Mirás. A comitiva desprazouse ata a localidade de Ballerup, onde a directiva de Santiago Pilgrimme recibiu a representación da Coruña. Despois de mostrarlles o albergue que rexentan, mantiveron unha primeira sesión de traballo. ECG