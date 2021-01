A embrolla do cable da fibra óptica

Cando o “apartheid tecnolóxico da Cidade Histórica” –debido en boa medida ao corsé que impoñen os artigos 53 e 183 do Plan Especial da Cidade Histórica– parecía que podía ter os seus días contados, polo anuncio o pasado mes de xullo do alcalde Sánchez Bugallo de que no mes de setembro empezaríamos a ver a fibra óptica nas rúas da Cidade Histórica, atopámonos con que a fibra chegou ao Franco a principios de outubro, pero o servizo non chegou a día de hoxe.

Os proxectos de cableado de ata seis zonas da Cidade Histórica teñen sido aprobados pola Comisión de Patrimonio e a Comisión Permanente do Concello de Santiago, pero sempre que solicitamos información sobre a planificación dos traballos a única resposta que recibimos é que Orange ten fixado o prazo de remate no 30 de xuño de 2021, pero que non queren dar a coñecer nin as rúas que se inclúen en cada fase nin datas de instalación e posta en servizo.

A realidade a día de hoxe é que o cable está colgado das fachadas nalgunhas rúas, namentres noutras como a Rúa Nova ou a mazá de Bautizados-Toural-Rúa do Vilar nada se sabe da fibra óptica a pesares que as casas de enfronte xa teñen o cable colgado dende hai dous meses.

Pero a pesares de ter a fibra óptica a carón da porta, consultada a operadora di que non dispoñen de servizo de fibra na zona.

Indagando na razón pola cal tendo o cable na porta do edificio non hai servizo, chegamos a conclusión de que este cable non conecta con nada, porque para conectar é necesario facer os pasos soterrados por debaixo das rúas, e a día de hoxe só catro están rematados e estase facendo o quinto na Caldeirería.

Segundo os nosos cálculos, para dar servizo só a Cidade Histórica son precisos arredor de 60 pasos soterrados, e en tres meses e medio dende que se empezou o tendido do cable, teñen feito só cinco. Ou melloran moito o ritmo ou o servizo da internet de alta velocidade non chegará ata o ano 2025.

Cando nos atopamos xa no “Bienio Santo Compostelán” e ante unha terceira ola da covid-19, moitos dos nosos veciños teñen que tele traballar sen conexión de alta velocidade. Quen é o responsable deste retraso inxustificado?

Convén recordar que os proxectos están aprobados e contan con licenza e que o “monopolio dos pavimentos da Cidade Histórica” está administrado polo Consorcio da Cidade, e que só unha empresa está autorizada para “levantar e repoñer as pedras”.

Faltan canteiros ou hai máis problemas agochados? Está claro que desencerellar o “cable” non é doado.