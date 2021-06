A Farmacia do CHUS terá o primeiro robot de preparación de medicamentos do cancro de Galicia

Xa se coñece a inversión exacta que realizará a Xunta para a reforma da Farmacia do Hospital Clínico, e que ascende a catro millóns de euros para as obras e a instalación do novo equipamento. O maior investimento realizarase no subministro de diverso equipamento, cun importe de máis de dous millóns e medio de euros, entre o que destaca o robot de preparación de medicamentos para o tratamento do cancro, único en Galicia. Segundo explican desde Sanidade, este robot proporcionará maior seguridade para o persoal que traballa na área e permitirá preparar máis tratamentos por día.

Por outro lado, a Farmacia disporá dun almacén totalmente automatizado cun carrusel horizontal de catro liñas, unha delas refrixerada. Na área de consultas externas implantarase un robot de dispensación que busca unha atención máis eficiente para os pacientes xunto a unha optimización da súa almacenaxe. Finalmente, un millón e medio de euros destinarase á remodelación de máis de 700 m2 que permitirán converter á sanidade pública compostelá na primeira en ter un área de elaboración de medicamentos integrando almacén propio, catro salas con equipamento de vangarda e os vestiarios específicos.

A obra permitirá crear circuítos diferentes para cada un dos fluxos de produción como materiais para fabricación, medicamentos elaborados, persoal e residuos. Estes circuítos evitarán posibles contaminacións, mantendo o criterio axeitado da cadea de presións, ben sexa para a fabricación de produtos estériles ou para o procesamento de produtos víricos, citotóxicos ou bioperigosos.