A Festa do Apego trae a Compostela obradoiros, xogos, espectáculos e música para os máis pequenos

programa. A Festa do Apego volve a Santiago o próximo 30 de decembro como unha excelente alternativa nestas datas de Nadal para que as familias poidan compartir un tempo e un espazo con outros pais e nais interesados na crianza en galego. A nova edición ofrece un amplo programa de actividades que afondan en valores como a dinamización da lingua galega, a educación en igualdade e o achegamento ás diferentes artes como a danza, a música, a narración oral, o xogo e as artes plásticas entre outras. Destinadas a nenos de ata seis anos, estes poderán disfrutar das propostas en horario de 12 a 14 e de 16 a 19 horas. A entrada aberta é de balde ata completar a capacidade en cada unha das actividades da xornada. Así, os bebés de ata 3 anos poderán achegarse ao mundo da música a través do espectáculo Sons do berce, da compañía A Cova das Letras e da man da actriz Cristina Collazo, os máis pequenos poderán experimentar diversas sensacións asociadas coa música, as formas, luces e cores.

A cativada tamén poderá gozar coa estrea do espectáculo Silforiña do grupo galego Golfiños e do concerto da mítica compañía Migallas Teatro que celebra o seu 30 aniversario na música infantil en galego e que porá o broche final á Festa do Apego. Mamá Cabra, o grupo musical pioneiro na produción de espectáculos musicais para o público infantil ofrecerá a derradeira función do seu espectáculo Paxaro amigo (músicas para a paz), unha peza dirixida por Pepablo Patinho de Teatro Ghazafelhos e inspirado no libro de Mamá Cabra A bruxa discordia. Tamén haberá varias sesión de contos a cargo do Colectivo Noga: Comerá o bebé? de Cris de Caldas, para cativos entre 0 e 6 anos; e Historias desde o outro lado da raia de Dani Blanco, e A pallasa Pallasini de Olga Abad, para un público familiar.

Por último, haberán obradoiros de danza tradicional con Mercedes Prieto; de imprenta tipográfica, con Alouette Machine, ou un obradoiro de artes plásticas impartido pola artista Lúa Gándara. ecg