A folga dos traballadores da uci podería rematar o luns

Sntiago. O vindeiro luns 5 de abril, e como todos os anteriores dende o 16 de marzo, ás 12.00 horas, na porta principal do Hospital Clínico de Santiago, hai unha convocatoria de manifestación dos traballadores do servizo de uci de Adultos.

A diferenza desta volta é que ás 11.00 horas hai unha convocatoria coa xerencia, para acadar un acordo de fin de folga, polo que é de pensar que se chegue a unha sinatura de desconvocatoria da mesma, de ir ben as cousas, sinalaron onte fontes do sindicato CIG.

Ademais, indicaron que despois dun tempo realizando estas concentración para mellorar as condicións dos empregados e tamén do servicio, por fin se vislumbra a luz ao final do túnel. redac.