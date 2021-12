A galería José Lorenzo acolle a exposición ‘Esquecidas’

CULTURA. A galería de Arte Contemporánea José Lorenzo exhibe a mostra Esquecidas, que comprende os traballos de 12 mulleres artistas do século pasado que estiveron alonxadas do circuito comercial e oficialista, malia a que contan con gran relevancia. Entre elas, que pertencen á plástica galega e á nacional, están Pura Anido, Oria García, Maruja Mallo, Rosalía Dans, Olga Sacharoff e Victorina Durán, por exemplo. A exposición, que xa pode visitarse, estará dispoñible ata febrero, no primeiro andar do edificio 9 do Toural, en horario de luns a sábado. Dende as 11.30 ata as 14.00 horas e dende as 17.30 as 21.00 horas. redac.