A ‘Galicia Futura’ chega hoxe ao Museo do Gaiás

SANTIAGO. A Galicia Futura —aquela que imaxinamos e que queixeramos ser—, inaugúrase hoxe na Cidade da Cultura. Trátase dunha exposición comisariada por Deborah García Bello e Miguel Ángel Cajigal, enmarcada no Xacabeo 21-22 e que pecha o ciclo iniciado con Galicia, un relato en el mundo e Galicia, de Nós a nós, exposicións previas. A mostra inclúe máis dunha vintena de obras creadas ex profeso para esta ocasión, asinadas por autores de sona no panorama galego: Marta Pazos, Oliver Laxe, Rubén Ramos Balsa, Estíbaliz Espinosa, Vítor Mejuto ou Damián Ucieda. O obxectivo da Galicia Futura, apoiada economicamente pola Xunta, é fiar as distintas disciplinas de coñecemento que configuran a Galicia actual, creando conexións que fagan ver a senda da progresión. É por iso que a colección conta con autores das artes plásticas, das letras, do audiovisual, da ciencia, da escena, do deseño ou da música galega; para lograr esa multidisciplinariedade. A mostra visitouna o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que puxo de relevo a vontade da exposición de “transcender as paredes do museo, abrindo procesos creativos e xerando actividade no sector cultural”. Poderase visitar dende hoxe e ata o 9 de xaneiro de 2022: de luns a domingos entre as 10.00 e as 20.00 horas, no Museo do Gaiás. XIANA FOLE