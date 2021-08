‘A Gárgola do Mestre Mateo’ chegará hoxe ao rural compostelán

Santiago. A compañía A Xanela do Maxín actuará esta fin de semana en diferentes localidades do rural de Santiago, coa súa obra A Gárgola do Mestre Mateo. Trátase dun espectáculo multidisciplinar ao combinar teatro, títeres, xigantes, música e bailes para tódolos públicos, acompañados, ademais, de obradoiros de Xigantes especialmente pensandos para a mocidade. Na iniciativa participa tamén o OCT Ultreia e os Armadanzas de Laraño; xunto co apoio do Concello de Santiago. Sobre o escenario, a dramaturga Celtia Figueiras, o titiriteiro Borja Ínsua e o actor e director Topo Vidal atoparánse coas bailadoras e músicas da Ultreia e os Armadanzas de Laraño.

A primeira das actuacións terá lugar esta mesma tarde, no CSC de Bando. Comezarase ás 17.30 horas co obradoiro onde Xigantes e mozos serán os protagonistas; mentres que ás 19.30 horas terá lugar a función. O sábado, o obradoiro e a función serán pola mañá no CSC de Grixoa (11.00 e 12.30 horas), e pola tarde no CSC de Villestro. Por último, A Xanela do Maxín chegará o domingo ao CSC de Villestro na quenda de mañá, e a Carballeira de San Lourenzo pola tarde, cun derradeiro obradoiro (17.30) e función (19.30). Será a oportunidade de ver esta obra que reivindica o patrimonio galego. x. f