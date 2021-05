A liberación dunha parcela municipal achega o potente polo Sionlla Biotech

Nas próximas semanas está previsto que se formalice a transferencia da parcela municipal para a construción do edificio de técnicas avanzadas Sionlla Biotech. O procedemento levou máis tempo do esperado inicialmente debido a diferentes problemas legais e agora será necesario traballar de forma máis apresurada co obxectivo de que a construción remate o próximo verán, segundo establecen os Fondos Europeos cos que se conta.

Aínda que o proxecto conta co apoio das administracións autonómica e local, o novo centro será privado, tal e como establece a normativa, é dicir, o 80% privado, a cargo do sector empresarial, e o 20% público, onde o Concello participa a través da compañía Uninova que comparte coa USC.

Deste xeito, a transferencia da parcela pública da Sionlla, que tamén estaba habilitada para uso dotacional, ao sector privado, ocasionou problemas de encaixe, que agora se están solucionando, e que se espera que dean os seus froitos nos próximos días e permitan a transferencia a formalizar. De feito, o proxecto xa foi clasificado como de Interese Público.

Entre dúas administracións públicas a transferencia dunha propiedade é relativamente fácil, pero cando se trata, como neste caso, dunha cesión que se realiza a un particular, os procedementos están estritamente regulados mediante concursos públicos, o que dificultou a tarefa e facilitou o atraso.

Paralelamente, a semana pasada formalizouse ante notario a constitución da empresa Uninova, a través da cal o Concello e a Universidade de Santiago participarán na promoción do proxecto.

Recentemente, Raxoi adquiriu o oitenta por cento das accións desta empresa, co obxectivo de promover a creación do centro de novas tecnoloxías no parque empresarial da Sionlla, colaborando coa Asociación Área Empresarial do Tambre, tal e como establece o Convenio Sionlla asinado hai dous anos.

O obxectivo fundamental deste biopolo é promover a reindustrialización de Santiago para tratar de limitar o excesivo peso do sector turístico na economía da cidade e favorecer o establecemento de novas empresas. De feito, diferentes responsables das asociacións empresariais da cidade repetiron nos últimos meses a necesidade de modificar a estrutura económica da capital xa que, como demostrou a pandemia, a fortaleza que tiña o sector turístico quedou reducida á mínima expresión no último ano.

Reindustrializar. Especialmente, o obxectivo da Asociación Área Empresarial do Tambre é lograr unha nova reindustrialización real a través do establecemento de novas empresas e sectores que tamén aporten un alto valor engadido á economía local da capital galega.

Para iso, o novo Polo de Innovación Biotecnolóxica que se instalará na Sionlla ofrecerá espazos colaborativos para aproveitar todas as sinerxías que se poden xerar nos campos da biomedicina e da madeira, nos que se especializará. De aí a importancia de que o sector privado conte cun importante apoio público a través da Xunta, a Deputación e o Concello, o que se verá reflectido nas próximas semanas na cesión da parcela onde pode comezar a construción do novo edificio.

Os primeiros pasos para poñer en marcha este novo equipamento xa se deron. Un dos máis relevantes foi a creación do comité científico, que terá unha función de asesor, e as conversas emprendidas con algunhas firmas que xa están interesadas en instalarse no polígono compostelán.

Acompañamento. Para favorecelo, o Concello xa ten previsto lanzar un servizo de asesoramento para as empresas que desexen instalarse na cidade, co obxectivo de facilitar os trámites legais e tamén mediante a sinatura de convenios que permitan establecer créditos fiscais que fagan máis atractiva a liquidación nos parques empresariais de Compostela.