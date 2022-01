A mobilidade urbana, a seguridade viaria e os contratos, aspectos centrais do Pleno Ordinario

CIDADE. A mobilidade, a seguridade viaria e a contratación son os aspectos clave que se abordan no Pleno ordinario da Corporación municipal. As innumerables obras que coinciden de forma simultánea na cidade, resultan un tema prioritario nesta sesión.

Desde xeito, hoxe ás 10.00 horas, aprobarase, se procede, a acta correspondente á sesión ordinaria do día 22 de decembro de 2021. Ademais, por parte do BNG propoñen a reprobación á actuación do grupo de goberno sobre as obras de Concheiros, foco de prostestas de comerciantes e hosteleiros polo imcumprimento nos prazos e a demora das obras de reurbanización da zona. Nesta sesión, tomarase en consideración a moción presentada polo grupo nacionalista para mellorar a mobilidade, a seguranza viaria e a reurbanización de Salgueiriños, ademáis da designación co nome de Luz Fandiño -a poeta e activista social que naceu en 1931 no barrio do Sar- á praciña de Ponte do Sar. Esta moción ten como obxectivo a creación de referentes femininos nos espazos públicos da cidade,

Pola súa banda, Compostela Aberta, propón a reordenación da mobilidade, para garantir seguridade viaria no barrio das Fontiñas, ademais da implantación da tarxeta cidadá municipal.

O formación presenta unha moción para impulsar a colaboración institucional entre o Consello e a Xunta para resolver os problemas derivados das obras dos camiños de Santiago en Conxo e na Avenida de Lugo.

No que respecta ao grupo Popular, como xa denunciou en anteriores ocasións, presenta unha moción para a remodelación dos parques infantís da cidade, ao amosar serias deficiencias que poñen en risco a seguridade dos nenos e nenas que acuden a eles. Ademais, piden a mellora na sinalización informativa do novo aparcamento de Conxo.