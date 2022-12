A mostra ‘Xoias do Ceo’ brinda un belísimo catálogo dos corpos e formacións celestes da galaxia

Santiago. Dende o pasado xoves, 1 de decembro, ao 20 de xaneiro de 2023 o Claustro Alto do Colexio de Fonseca acolle a exposición astronómica Xoias do ceo. Promovida polo Observatorio Astronómico Universitario Ramón María Aller (Oarma), nela as protagonistas son unha serie de instantáneas do sistema solar e do espazo profundo en alta resolución, todas acompañadas do seu correspondente comentario científico. A inauguración da mostra contou coas intervencións da vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias; do director xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez; da directora do Citmaga, Rosa María Crujeiras; do director do Oarma, José Ángel Docobo; e dun dos fotógrafos da exposición, Francisco Javier Cerdán Núñez.

‘XOIAS DO CEO’. A Lúa, o Sol, os planetas Marte, Xúpiter e Saturno e o cometa Leonard amósanse en dez fotografías realizadas por Salvador Ortega Saura. Outras vinte e oito instantáneas realizadas por Francisco Javier Cerdán Nuñez retratan estrelas, estrelas múltiples, e cúmulos estelares, amais distintas nebulosas pertencentes á Vía Láctea, e inclúen tamén unha vista parcial da nosa galaxia e imaxes doutras cinco galaxias diferentes.

Os textos explicativos que acompañan as fotografías foron elaborados no Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC por José Ángel Docobo, xestor da exposición; Pedro Pablo Campo Díaz e Xabier Pérez Couto, quen son tamén responsables da preparación de información e textos adicionais, como o texto introductorio, outro sobre os inicios da fotografía aplicada á astronomía e un resumo das técnicas utilizadas na captura das distintas imaxes astronómicas.

En palabras do profesor Docobo, “esta exposición é un claro exemplo de colaboración da astronomía profesional coa amateur” e demostra que “a pesar de que hoxe en día os telescopios espaciais nos marabillan con fotos espectaculares, non é menos certo que aínda dende lugares ben escuros da Terra, todavía se poden obter fotos de gran calidade e alta resolución como as que poden contemplarse nesta bonita exposición, que sen dúbida ten un alto interese tanto didáctico como informativo”.

A mostra conta co apoio da Xunta-Xacobeo 21-22, o Ministerio de Ciencia e Innovación, o Citmaga e Óptica Val. Pode ser visitada de luns a venres, de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 20.30 horas. X. A.