A nova promoción de deseñadores da EASD Mestre Mateo amosa as suas propostas de moda

Alumnado e profesorado da Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo anda estes días ultimando os preparativos da 12ª edición do desfile DESPUNTE. A última edición Despunte foi en formato dixital por mor da pandemia, a cita coas propostas do alumnado das Ensinanzas Superiores de Deseño de Moda volve á Cidade da Cultura o xoves 3 de novembro ás 19h.

Sobre a pasarela, os preto de 1.000 convidados (entre representantes de empresas, xornalistas, deseñadores, artesáns, representantes de organismos oficiais e familiares) poderán ver os deseños concebidos polos graduados nos cursos 2020, 2021-22.

Estas coleccións, nas que a temática é totalmente libre, forman parte do Traballo Final de Estudos co que rematan a súa etapa como estudantes e dan o salto ao mundo profesional.

As propostas de partida para as coleccións que forman parte dos TFE (Traballo Final de Estudios) son totalmente libres. Neste curso poderemos ver sobre a pasarela coleccións inspiradas na natureza, a ensoñación e o mundo onírico, a arte, a metamorfose, o circo... traballando con amalgamas de texturas e cores, materias reciclados, tecidos artesás, exhibindo exercicios técnicos...

As 17 propostas levarán aos asistentes a un particular viaxe no tempo, a través de prendas que destilan nostalxia de épocas pasadas, outras inspiradas en diferentes etapas representadas por cada look. Asi mesmo, haberá coleccións masculinas, femeninas e unisex que, en moitos casos tamen reflexionan sobre a identidade de xénero e a relación co que nos poñemos. Outras propostas fan un estudio antropolóxico e afondan nos alicerces traballando sobre a herdanza cultural con referencias a artistas como Picasso, as vestimentas do entroido galego ou Marilyn Monroe.

Despunte 22 tamén subirá á pasarela reflexións sobre a sustentabilidade ou a conciencia social, ou o vínculo entre corpo e as pezas.

No marco do evento poderemos ver tamén varias microcoleccións que integran os proxectos realizados no 3º curso da titulación, que, ano tras ano, conseguen sorprender ao público asistente que marcha con ganas de ver o que presentarán na seguinte edición como parte dos seus Traballos Finais de Estudios.

Por outra banda, tamén se poderán ver os proxectos do alumnado de Xoiaría Artística. As suas pezas, concebidas como “Xoias de autor”, atópanse a medio camiño entre a “Xoiaría tradicional” e a contemporánea, mesturando materiais e técnicas diversas. Así, incorporan nos seus deseños o traballo de distintos metais dende puntos de vista actuais acordes coas suas inquedanzas. Fabrican as súas propias pezas abranguendo distintas tipoloxías (colares, broches, pendentes...).

Os distintos deseños, produto de procesos experimentais, constitúen un punto de partida na traxectoria persoal e individual do alumnado.

O apoio do sector

O esforzo realizado pola EASD Mestre Mateo para organizar cada curso este desfile vese compensado polo crecente interese das empresas do sector, que se achegan ao evento a coñecer de primeira man o talento e o bo facer dos profesionais formados neste centro, que é o único público de Galicia que ofrece estes estudos superiores en moda. A implicación do sector textil galego materialízase, entre outras cousas, nos premios que empresas e organizacións da talla de Roberto Verino, a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, Aquelando Eventos o Colexio Oficial de Xoiería e Carmen Díaz Estilista aportan. Ao final do desfile, un xurado elixirá a mellor colección Despunte, a Mellor colección Fusión Artesanía e Deseño de Moda e a mellor colección Miscelánea.

A organización desta edición do desfile apoiase tamén nas colaboracións co “CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) Someso” de A Coruña que se encarga da perruquería e maquillaxe dos modelos, a “Xunta de Galicia”, “Galicia Calidade”, “Fundación Cidade da Cultura de Galicia” e “Artesanía de Galicia”.

A cobertura gráfica e audiovisual do desfile será realizada, como en anteriores ocasións, polo alumnado do CS de Fotografía da EASD Mestre Mateo, que dende primeira hora da mañá documentará todo o que acontece nesta xornada.

Entre as novidades deste ano, o centro formativo santiagués convocou un casting público para seleccionar aos modelos que lucirán as pezas dos novos deseñadores.



INÉS PELETEIRO