A obra de Modesto Brocos, entre os tesouros da Catedral

Dende Rubens ata Rembrandt, Murillo ou Alonso Cano: non son poucos os autores que representaron ao Apóstolo Santiago ao longo da tradición pictórica. De entre a colección que alberga a Catedral de Santiago de Compostela cabe destacar un tríptico da mesma temática; unha obra de Modesto Brocos que, malia o seu valor, resulta menos coñecida.

En 1879, o redescubrimento dos restos do Apóstol, situados nunha pequena capela tralo o altar maior, supuxo un punto de inflexión na recuperación das peregrinacións a Compostela. A acreditación dos achados polo papa León XIII inaugurou unha nova idade dourada, sincrónica ao episcopado do cardeal José Martín de Herrera. Durante 1899 e 1922 tivo lugar unha revitalización espiritual e cultural da Catedral, completándose un ciclo de cinco anos santos: 1891, 1897, 1909, 1915 e 1920.

É nesta época frutífera onde se enmarca a obra do pintor compostelá Modesto Brocos (1852-1939), unha das xoias esquecidas na magnitude do templo. Irmán do escultor Isidoro Brocos e procedente dunha familia de artistas, Modesto Brocos comezou a súa traxectoria no ámbito da pintura e o gravado, disciplinas das que remataría por facerse mestre. Formouse na Real Sociedade Económica de Amigos do País, na Academia Imperial de Belas Artes e na Escola de Belas Artes parisina, así como no taller de Federico Madrazo. O seu afán bulideiro levouno a Arxentina e Brasil, onde ilustrou o semanario O mequetrefe.

Sería en Río de Janeiro onde fixaría a súa residencia habitual e tamén a cidade na que se consagrou como artista e docente, pois impartíu clases na Escola Nacional de Belas Artes durante a Primeira República Brasileira. Tamén desta época é a súa obra máis célebre, A Redençao de Cam, que aborda as conflitivas teorías raciais de finais do século e está exposta actualmente no Museo Nacional de Belas Artes de Río de Janeiro.

De Brasil regresaría a Europa por un período de catro anos: entre 1897 e 1900. Foi entón, na súa estadía en Santiago e Roma, cando realizou o enorme tríptico de temática xacobea que hoxe forma parte da Catedral e da súa colección: As tradicións do Apóstolo Santiago en Galicia.

Coñecida como o Tríptico de Brocos, esta obra está conformada por tres escenas separadas por elementos arquitéctónicos medievais, baseados na propia Catedral compostelá. A central, de maior anchura, representa o momento previo ao achado do corpo de Santiago: preside a imaxe un sepulcro paleocristián, de clara influencia romana, custodiado por dous anxos axeonllados. Unha estrela impregna a escena de luces azuis e amarelas, sinalando o lugar onde se atopa o sepulcro apostólico, o centro.

Nos laterais do cadro principal atópanse representadas, de esquerda a dereita, a predicación de Santiago nas peñas do Monte Santiaguiño, en Padrón; e a Translación dos seus restos de Iria a Santiago. Confórmanse así tres etapas na vida do Apóstolo, que rematan co descubrimento do seu sepulcro e, consecuentemente, a construción da Catedral de Santiago e a orixe das peregrinacións a Compostela. Ademais, as inscripcións latinas dos marcos contribúen o entendemento de cada unha das esceas.

Para o pintor galego, adoptado por Brasil —onde regresaría en 1900 de xeito definitivo—, esta obra non era unha máis na súa carreira, senón “un cuadro por mí soñado antes de ser pintor”, referíndose a súa infancia na cidade compostelá. A pesar disto, a obra non tivo a acollida agardada nos salóns de exposición parisinos e madrieños onde foi presentada, aumentando así os anhelos do pintor de regresar a Brasil.

Sería por mor do cardeal Martín de Herrera, xa partido Modesto Brocos, que o seu tríptico ingresou na Catedral, emprazado nun dos muros da sancristía. Pero non foi outro que o tempo o encargado de pasalo á posteridade, e o que hoxe o conserva como un dos tesouros descoñecidos do Museo catedralicio.