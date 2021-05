EXEMPLO. A Organización Mundial do Turismo (OMT), organismo das Nacións Unidas encargado da promoción dun turismo responsable, sostible e accesible, escolleu ao Plan de Reactivación Turística elaborado por Turismo de Santiago como exemplo de boas prácticas para a recuperación do turismo. A OMT, como principal organización internacional no ámbito turístico, avoga por un turismo que contribúa ao crecemento económico, a un desenvolvemento incluinte e á sostibilidade ambienta. REDAC.