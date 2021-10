A “Parrilla”

Xa choveu, xa... Polo menos arredor dos setenta anos. Andaría eu polos doce ou trece. Estudaba segundo curso de bacharelato e aínda levaba pantalón curto. Lémbrome ben daquilo que non remataba de entender, e non tiña claro o que dicían. Era como se falasen en clave. Eu escoitaba á xente que falaba da Parrilla, do Hostal dos Reis Católicos, con medias palabras, risos e moitas chiscadelas.

Eu non sacaba nada en limpo. Pregunteille ó meu pai que era iso da parrilla, e contestoume o de sempre: “vai á dicionario e mírao alí”. Así o fixen. O “mamotreto” que tiña meu pai no despacho non me aclarou nada do que xa sabia: “instrumento de cociña” e “lugar onde se asan as carnes”. Quedei máis confuso e un tanto desconfiado. Pero o que son as casualidades, ben cedo saín das incertezas e escuridades que me confundían.

Un día, miña nai estaba reunida con tres amigas na casa e escoitei en voz baixa (e non sen rexouba), que estaban a falar da Parrilla do Hostal. Eu con disimulo quedei no corredor e puiden entender que a famosa Parrilla non era unha grella, senón un reservado para as parellas, escuro, con pouca luz e unha música suave para bailar.

Palabra inadecuada para non levantar sospeitas e eludir o que por aqueles días algúns ilustrados coñecían como boîte e non se pronunciaba na apostólica cidade. Unha santa confusión, un disimulo para non alarmar as conciencias máis severas. A solapada realidade non podía tampouco manchar tan real e nobilísimo hospedaxe.

Unha tarde, a unhas amigas da miña nai, que estaban de visita na casa pilleinas no seu parladoiro, onde non paraban de rir nin de falar daquela anomalía da que non puideron gozar no seu noivado e da sorte que tiñan as novas xeracións dese refuxio con música envolvente e penumbra acolledora, nun lugar de tanto luxo. Pero unha delas, díxolles que había que ter liquidez para poder gozar sen sobresaltos das delicias do amor. ¡Non era para ir tódolos días...! Os que máis acudían, eran os estudantes portorriqueños coas súas rapazas. O resto dos estudantes andaban “pelados” e frecuentaban lugares máis ó alcance da man.

Por aqueles días de malicia e adolescencia, entre as trasnadas que faciamos ó saír da pasantía, sendo xa de noite, era ir as zonas escuras e recónditas da Alameda a levantar as parellas, asustándoas de que andaban os gardas executando as normas de moralidade públicas, emitidas polo concello. Era un asalto inesperado con lanternas voces e ruídos, rompendo o encantamento dos namorados e poñéndoos en fuga. Os noivos buscaban a escuridade dos parques, ou as últimas filas dos cines e, os máis atrevidos, internábanse entre os mirtos das pistas deportivas da Residencia.

E tampouco, como non, podemos esquecernos dos cavernosos portais, cheos de penumbra e cheiros caseiros, buscando ese recuncho onde os bicos iluminasen a monótona tristura dunha vida entre apuntes, exames e ilusións.

Santiago era un baluarte das boas costumes, unha cidade blindade ós modernismos, pero tamén foron meténdose novidades perigosas como pensaba o sector máis conservador. Algúns púlpitos fixéronse eco dese reservado que tanto daba que falar. Houbo cafés que habilitaron espazos para eses reservados, como o Café Español e o Gaiola, pero pecharon pronto. Cinco ou seis anos despois, a Parrilla tivo competidores. Chegou xa a moda das boîtes, nome omitido para non crear problemas no Hostal. A primeira foi o “Búho”, en Viacambre; logo seguiron o “Don Juan” e “O Maycar”.

Cando cheguei á Universidade, tamén fun bastante asiduo do Búho. Teño as mellores lembranzas daqueles días felices nos que soaba a música da alegría. Tamén o “Búho” foi lugar axeitado para contactos cos enlaces políticos que viñan de fóra e deixaban propaganda do Felipe que logo apareceu nos andeis cheos de po do arquivo catedralicio.

Aquel atrevemento disimulado, con ocultación e silencio foi un paso adiante. A mocidade tivo un refuxio reservado para as caricias e as palabras amorosas. Ós que clamaban contra as pecaminosas tentacións, ninguén lles fixo caso. Unha brisa auroral desterrou aqueles medos dos corazóns.