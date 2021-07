A peregrina 50.000 chega a Santiago nun grupo ‘verde’

O Camiño Verde de Santiago chegou onte á cidade. Trátase dunha iniciativa promovida pola consultora Qualitynova e por Asdegal, para fomentar a inclusión social e promover un camiño máis sostible, reducindo o impacto ambiental. Así, este proxecto (no marco do programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia) levou a 400 persoas con discapacidade intelectual de diferentes colectivos a recorrer algunha das oito etapas do Camiño Portugués, pola costa que vai dende A Guarda ata Santiago. No transcurso das etapas, os participantes do Camiño Verde visitaron o patrimonio artístico e cultural da Ruta, pero tamén realizaron unha intensa labor social: a recolida de residuos ao longo do Camiño, que resultou en máis de 120 quilos de lixo, depositados en moreas nun punto limpo situado ao final de cada etapa.

Onte, 55 destes participantes eran recibidos polo vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; o delegado de Peregrinacións, Segundo Pérez, a directora de Tursimo de Galicia, Nava Castro, e a delegada Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias. Tras partir dende a igrexa de Santiago de Padrón, o grupo chegou ata Compostela, onde asistiron a unha misa na capela da Oficina de Acollida ao Peregrino, oficiada por Segundo Pérez. Rematada a Eucaristía, o grupo foi acreditado coas súas correspondentes Compostelas.

Ademais, María Pilar Acuña Mariño, usuaria do centro de Mos das Esclavas de la Virgen Dolorosa, foi a peregrina número 50.000 neste Ano Santo, recibindo un recoñecemento especial. A peregrina que constitúe ese medio millón dixo sentirse sorprendida e agradecida, pois foi para ela un camiño especial que remata de xeito inmellorable. Durante a recepción tanto o vicepresidente como o delegado de Pereginacións aproveitaron a ocasión para dar os seus parabéns a todo o grupo polo esforzo realizado.