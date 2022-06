A Selic despídese de Santiago logo de dez días de grandes actividades

Santiago. A Selic Festival da Lectura despídese de Compostela logo de dez días de actividades para todos os públicos, cunha decena de eventos que combinaron as letras e a música, con dous concertos no Auditorio e no Teatro Principal da man de Juan Perro e Xelís de Toro, respectivamente, con media ducia de actividades infantís, oito roteiros, diálogos poéticos e teatrais e moito máis.

A xornada de clausura do Festival da lectura ábrese hoxe coa intervención poética, humorística e musical de AldaoLado, María Lado e Lucía Aldao, que ás 12.30 toman O Toural coa Furia necesaria do seu espectáculo, no que percorren o lirismo non desde a óptica clásica do amor romántico, senón desde unha perspectiva máis afín ao poeta Lois Pereiro, “porque a rabia tamén dá bos poemas”.

Pola tarde, ás 17 horas, a Selic presenta os libros gañadores da edición 2021 dos seus premios. María Caíña e Antonio Piñeiro conversarán no Toural arredor das súas obras: a peza dramática Como agullas finas cravadas no pescozo e a novela Os acios tardegos. Ás 18.30 é a quenda da relación entre a escrita e a dor e mais o pracer a través da conversa entre as autoras Marta Sanz e María Folguera. rEDACCIÓN