A socialista Noa Díaz pide o reforzo urxente do persoal do Hospital Clínico

SANIDADE. A parlamentaria socialista Noa Díaz vén de presentar unha serie de iniciativas parlamentarias para reclamarlle á Consellería de Sanidade o reforzo urxente do persoal do Hospital Clínico Universitario de Santiago encargado das tarefas de xestión de citas. Alerta de que os recortes de persoal están a provocar listas de agarda e colas presenciais interminables, que se desenvolven ademais “en situacións absolutamente indignas”. A responsable do PSdG alerta da situación e engade que os pacientes teñan que pasar “colas inasumibles para, por exemplo, pedir unha consulta de seguimento no servizo de Oncoloxía”. ECG