“A tradución supón abrir as fronteiras do libro e chegar a un público moito máis amplo”

Arantza Portabales (Donostia, 1973) é unha escritora en galego e castelán que comezou a súa carreira literaria no 2013, no xénero do microrrelato, e que a partir do 2015 se adentrou no mundo da novela. Este luns recibiu por parte do Casino de Santiago o Premio Novela Europea Traducida, na modalidad de lingua galega pola súa obra ‘Deixe a súa mensaxe despois do sinal’.

Os seus inicios na escritura foron a través de relatos e microrrelatos. Que a levou a sumerxirse no mundo da novela?

Comecei facendo microrrelato porque comecei a escribir tarde, con corenta anos, e realmente quería facer algo que se rematase pronto para ver o resultado e despois namoreime do xénero. Nada máis lonxe da realidade é un xénero terriblemente difícil. Resulta moito máis doada a novela, que pode requerir máis tempo pero a técnica é máis doada. Con ‘Deixe a súa mensaxe despois da sinal’ fixen o paso lóxico dunha microrelatista á novela porque esa obra non é máis que unha novela coral composta de 120 mensaxes dun contestador, que ao final é como facer cento vinte microrrelatos que gardan entre sí unha coherencia. Foi lanzarse á novela cunha rede de seguridade debaixo. Para min foi foi unha gran aprendizaxe.

Como xurdiu a idea de crear ‘Deixe a súa mensaxe despois do sinal’?

Con anterioridade fixera un relato curto dunha muller falando cun home que acababa de deixar. Cando o rematei deime conta de que atopara o máis marabilloso que lle pode pasar a un escritor, unha voz narrativa. Descubrín que cando alguén fala cara un contestador sabendo que nin o van a escoitar ou sen saber se o escoitarán ou non, ten unha liberdade e xorde unha voz literaria moito máis rica. Deste xeito pensei que se fora quen de facer unha novela de xente falando con esa liberdade e falta de pudor que ten un, pois conseguiría unha novela moi rica en matices. Trátase de construír unha mensaxe dende o punto de vista do monologuista que fala ás veces simplemente consigo mesmo. Así xorden as catro mulleres falando dos problemas de todas nós.

Publicada en 2017 en galego foi traducida ao castelán, ao ebreo, alemán, italiano e levada ao teatro nunha adaptación en castelán e euskera. Que a levou a traducila a tantos idiomas?

Esta novela foi a primeira en traducir. A verdade é que ao final unha tradución sempre é riqueza. Supón abrir as fronteiras do libro e chegar a un público moito máis amplo. Os libros cando medran cara fóra tamén medran dentro porque no momento no que se comezou a traducir a outros idiomas e acadou premios chegou a unha dimensión que fixo que a xente de Galicia tivese máis interese e a novela foi medrando. A min tamén me supuxo comezar a publicar en castelán, encargándome eu mesma da tradución. Ao final un escribe para os lectores e cantos máis sexan mellor, así como en cantos máis idiomas se faga mellor. É un orgullo levar o que somos e o que aquí sucede aos lugares máis afastados. Cando abrín o libro en ebreo e vin que estaba ‘miudiño’ coa nosa tipografía e coa súa explicación foi unha satisfación e un sinónimo de que cada vez estamos chegando máis lonxe.

A entrega do Premio Novela Europea Traducida do Casino de Santiago é do 2021 tivo que pospoñerse pola pandemia e a isto sumóuselle a morte de Almudena Grandes que resultou premiada na modalidade doutra lingua oficial do Estado, por “Los pacientes del doctor García”. Que lle supón recibir este recoñecemento?

Agora que o vou recibir con Almudena Grandes, que xa non está, penso que é unha boa reflexión para entender que a literatura é máis que os propios escritores e que cando nós faltamos os nosos libros están aí. Quero pensar neste premio como un recoñecemento á novela e espero que iso supoña que pode chegar a máis xente. Estou segura de que esta novela vai a ter máis percorrido. Sigo a recibir mensaxes de moitas persoas de distintos lugares e se iso supón un pulo para mantela viva eu xa me conformo, a parte do que supón sempre recibir un premio. Quero que o premio sirva para que a novela siga viva porque é unha obra na que falan mulleres e temos que poñer en valor a nosa voz na sociedade.

Que opinión ten sobre a citada distinción?

Penso que a boa literatura é aquela que toca temas que son universais. En ‘Deixe a súa mensaxe despois da sinal’ temos a dor dunha nai ao despedirse dun fillo, algo que tanto lle pode suceder a unha muller chinesa como a un home de Tanzania. O feito de poñer en valor a tradución e que as palabras muden do galego a outras linguas é sempre un pulo para os nosos libros.

Ten en mente algún proxecto?

O meu proxecto futuro é ser quen de poder asumir a grande campaña de lanzamento que as editorias Galaxia e Lumen están facendo conxuntamente para a nova novela ‘O home que matou a Antía Morgade’. Nos próximos meses pasarei moito tempo en moitas cidades falando dos detectives Abad e Barroso e pensando xa en escribir outras cousas.