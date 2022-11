A Vía Verde máis accesible, inclusiva e atractiva

proxecto. A Xunta de Goberno vén de aprobar o proxecto de acondicionamento do primeiro tramo da Vía verde, denominado Acondicionamento do trazado de ferrocarril en desuso Santiago de Compostela-Cerceda para uso como Vía Verde de Compostela-Tambre-Lengüelle, Tramo 1, que conta cun orzamento de execución material de 796.766,58 euros.

Este plan ten por obxecto o acondicionamento deste trazado ferroviario da liña Santiago - A Coruña entre as inmediacións da antiga estación da Sionlla de Abaixo e o límite do termo municipal co Concello de Oroso, nas inmediacións do núcleo de Sigüeiro e nas proximidades de Bálsoma, que quedou en desuso coa entrada en servizo do novo eixo Atlántico de alta velocidade. Entre as melloras previstas contémplase acondicionalo para camiñantes e ciclistas, así como para persoas que presenten algún tipo de discapacidade. Así mesemo, entre as actuacións a realizar figura a roza e retirada de vexetación e cascallos e lixos, no seu caso; o reperfilado e nivelación da capa de balasto existente; o estendido e compactación dunha capa de zahorra de espesor medio 15 cm.; e o perfilado e execución de cunetas.

O proxecto contempla as actuaccións en 2,165 km, sen afectar aos bens de interse cultural ou xacementos arqueolóxicos, xa que non afecta directamente a ningún elemento catalogado, ao discurrir o proxecto sobre a plataforma xa existente do antigo ferrocarril. O tramo a rehabilitar contempla un trazado no que se atopan dous túneles: un a medio quilómetro da estacion da Sionlla, que discorre baixo a N-550 e conta con 454 metros de lonxitude; e un segundo túnel, de 385 metros de lonxitude que transcorre baixo o Monte Cacheiro e o Camiño Inglés, na variante de Agualada.

As solucións sinaladas aseguran alén dunha gran accesibilidade, xa que permiten o percorrido de todo tipo de bicicletas, de cadeiras de rodas, de carriños de bebés e de persoas con minusvalías; un maior atractivo da Vía Verde, pois permite que os usuarios a perciban como un ‘novo produto’, perfectamente definido e diferente doutros existentes, e que facilita o percorrido e acceso aos puntos de interese. ecg