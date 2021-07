A voz de Ramón Otero Pedrayo volve a Santiago tras 69 anos

Santiago. A voz do escritor, mestre e ilustrado ourensá Ramón Otero Pedrayo volverá escoitarse en Compostela este luns 26 de xullo. Trátase dunha brillante conferencia sobre o arcebispo Diego Xelmírez, realizada por Otero no refectorio do Pazo bispal, un 15 de xullo de 1952.

Esta gravación permaneceu oculta no arquivo familiar do oftalmólogo Antón Beiras, nunha bobina de fío de aceiro. Contra todo prognóstico, o material de dita bobina puido ser recuperado e sometido a un proceso de dixitalización. Nel, o escritor da Xeración Nós permítenos testemuñar tódalas intrigas, revoltas e guerras que o primeiro arcebispo de Santiago de Compostela tivo que protagonizar ata conseguir a consagración do Palio para Compostela e a concesión da dignidade metropolitana.

Ademais, para introducir e despedir a conferencia, o actor e dobrador Miguel Pernas gravou a súa voz nunha breve contextualización histórica e conferencia, destinada a todos os que descoñezan a historia de como chegou a nós o son orixinal da peza. Será este luns, ás 21.00 horas, cando resoará na praza da Obradoiro para todo aquel que queira escoitar as verbas de Otero Pedrayo. x. fole