A vueltas con la bici

El anuncio por parte del Ayuntamiento de la tramitación de una nueva ordenanza de movilidad que limitaría el uso de la bicicleta en el casco histórico ha abierto una amplia polémica, entre la norma, que considera prioritario el uso peatonal del casco histórico y de las aceras de la ciudad, y quienes defienden la necesidad de apostar decididamente por este tipo de vehículo, potenciando su uso en todos los puntos. La ciudad fue escenario el pasado fin de semana de una protesta promovida por los detractores de la normativa, y que contó con el apoyo expreso del Partido Popular, cuyo presidente local, Borja Verea, además de reunirse previamente con los promotores, también participó en la marcha que concluyó en el Obradoiro.

Es más, tras la celebración de la misma, anunció que su partido ha elaborado un plan “para a creación de 8 itinerarios de carrís-bici que sumarían 47km e conectarían puntos estratéxicos da cidade”, con los que ampliar los escasos existentes, que se limitan a un tramo en Fontiñas, y otro en la recién reurbanizada Clara Campoamor.

Concretamente, explicó que “o principal itinerario conectaría o Campus Norte e o Campus Sur coa Cidade da Cultura”, lo que supondría que ambas zonas universitarias estarían unidas a través del Parque da Música, Santa Isabel, Galeras y la Alameda. Por su parte, el recorrido hasta la Cidade da Cultura discurriría por San Caetano, la antigua estación de autobuses, Area Central y Multiusos de Sar, para llegar al Monte Gaiás, volviendo después por el parque Eugenio Granell y el contorno de la nueva estación Intermodal.

Estos itinerarios se completarían con otros en dirección al polígono del Tambre o el hospital Clinico, y se completarían con recorridos en dirección a los municipios limítrofes, aprovechando pistas forestales.

Otra cuestión muy distinta es el casco histórico, donde el propio Borja Verea reconoció que había puntos, como el caso concreto de la rúa da Caledeireiría, donde debido a su estrechez “a bicicleta non poderá pasar”, pero que en donde sí fuera posible, se debería buscar que “esta nova cultura da bicicleta poida facerse de xeito equilibrado, respectando por suposto aos usuarios de vehículos e sobre todo garantindo a seguridade dos vecinos, usen ou non a bicicleta”, concluyó.

Y es que el trazado, entre sinuoso y en pendiente, plantea una serie de problemas que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ya ha analizado a fondo, elaborando un libro blanco de la movilidad, y en casos como el de la ciudad de Ávila, entre el problema antes citado, y las bajas temperaturas, ha llevado al Consistorio directamente a determinar que el uso de la bicicleta en la zona monumental “no se puede considerar”. Es más, señalan, que “el uso difícil que tiene la bicicleta no es exclusivo de Ávila, pues el Libro Blanco también lo destaca en el caso de Santiago de Compostela”, con muchas zonas del casco histórico en las que el ancho de la vía no supera los tres metros. Una ciudad, además, en la que, como señala el libro, “el ayuntamiento puso en marcha la llamada jerarquía de la movilidad, donde como no podía ser de otra manera, los peatones están a la cabeza de la misma”.

En otras, como en Salamanca, “se ha optado por la coexistencia de peatones y ciclistas, recomendando a los últimos que desciendan de la bicicleta, cuando la densidad peatonal sea elevada, lo cual será señalizado”. Por su parte, en Toledo, situada en una colina con 100 metros de desnivel y calles empedradas, se ha optado por construir carriles bici en la ciudad nueva, situada al pie. También en algunos puntos, como la ciudad de Jaca, en la que es frecuente el paso de peregrinos en bicicleta con destino a Compostela, también ha optado por señalizar su zona monumental para evitar conflictos con los también muy numerosos peatones. Y es que de la misma forma que resulta conflictiva la convivencia entre ciclistas y vehículos a motor, tampoco es fácil entre ciclistas y peatones.