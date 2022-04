Abanca ‘reúne’ nunha mostra a Maruja Mallo, Kandinsky ou Picasso

O Centro Obra Social Abanca de Santiago acolle a exposición A arte de comezar e a arte de rematar. Obras para o milenio na Colección Abanca. A mostra, inspirada na obra literaria de Italio Calvino, reúne 50 obras seleccionadas de 39 artistas de relevancia internacional que forman parte do fondo artístico do banco.

Onte, na presentación da exposición, o director xeral de Responsabilidade Social, Sostibilidade e Comunicación de Abanca, Miguel Ángel Escotet, sinalou que con este novo proxecto expositivo o banco “quere avanzar na difusión das obras e autores que forman parte da Colección de Arte Abanca”. “Para nós é unha gran responsabilidade conservar e dar a coñecer este rico patrimonio artístico, por iso dedicamos moito tempo e esforzo a articular propostas que poidan resultar atractivas e estimulantes para o público”, subliñou.

A arte de comezar e a arte de rematar propón unha relectura dos valores literarios que Italo Calvino consideraba que se debían preservar no milenio no que agora nos atopamos: levidade, rapidez, exactitude, visibilidade e multiplicidade. Na mostra, estes cinco conceptos levan a unha dimensión puramente plástica, fundamentalmente no ámbito da pintura e a escultura.

Nas obras seleccionadas para esta exposición se inclúen artistas como Kandinsky, Picasso, Dalí, Maruja Mallo, Ángelo de Sousa, Washington Barcala, José María de Labra ou Eugenio Fernández Granell, entre outros.

A mostra poderá visitarse no Centro Obra Social Abanca de Santiago ata o próximo 29 de outubro. Estará aberta ao público de martes a venres de 17.00 a 21.00 horas, e os sábados e festivos de 11.30 a 13.00 e de 17.00 a 21.00 horas. Os luns e os domingos permanecerá pechada.