Abastecemento para A Ponte Alvar da man do Plan Único da Deputación

Santiago. O Concello de Santiago vén de licitar as obras que dotarán de abastecemento a A Ponte Alvar, un núcleo rural pertencente á parroquia de San Xoán de Fecha. Están financiadas na súa totalidade polo Plan Único da Deputación da Coruña.

Os traballos permitirán dar continuidade á rede de abastecemento xa existente en Albudiño, e prolongar o servizo ata A Ponte Alvar. As obras consistirán na instalación de 2.710 metros de tubaxes de polietileno de diferentes diámetros, 24 válvulas de comporta, 7 ventosas, 12 bocas de rega coas correspondentes arquetas de aloxamento e, finalmente, a reposición do pavimento afectado.

Segundo o prego de prescricións técnicas da Plataforma de Contratación do Concello, os traballos realizaranse na estrada provincial DP-7804, para a que se proxectan dous cruces nos quilómetros 14+2590 e 17+0175. Non serán necesarias as expropiacións xa que todos os terreos de actuación son públicos, ben do Concello ou ben da Deputación.

A partir de agora, as empresas interesadas nos traballos teñen de prazo ata o martes 10 de agosto para enviar as súas ofertas. Acto seguido, a Administración deberá proceder a escoller a mellor oferta e proceder á súa adxudicación. Despois fírmase o contrato e dan comezo as obras. O prazo de execución dos traballos é de tres meses desde o inicio das obras.

Esta actuación dá continuidade á labor do Goberno local no abastecemento de auga dos núcleos rurais xa que moitos carecen del. I. S.