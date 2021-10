Aberta a inscrición para o encontro de intelixencia emocional `Enmente 6´ da USC

A Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela (Alumni USC), xunto co Instituto de Ciencias da Educación da USC (ICE), promove a celebración do sexto encontro de Educación Emocional e Social, Enmente, dirixido tanto aos seus socios e socias, como a todo o público en xeral.

A través deste encontro preténdese contribuír ó coñecemento e xestión das emocións, ó desenvolvemento de estratexias de regulación emocional, automotivación e liderado, tanto no eido persoal coma no profesional; así como á mellora das habilidades comunicativas e de escoita que permitan comprender as emocións das outras persoas.

Esta sexta edición celebrarase o 2, 3, 4 e 6 de novembro e será en formato híbrido, virtual e presencial, para cumprir cos protocolos de prevención contra a Covid-19 e achegar a formación e ferramentas de mellora en xestión emocional a todas as persoas que teñan interese en incrementar as súas competencias emocionais e sociais.

Así, o 2, 3 e 4 de novembro terá lugar o ciclo de webinars en formato online, e o 6 de novembro celebraranse dúas conferencias presenciais na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, con aforo limitado para asegurar as distancias de seguridade así como para acadar unha metodoloxía dinámica e participativa, centrada na persoa, pero cun enfoque grupal, cooperativo e reflexivo.

Esta acción formativa será levada a cabo por profesionais do ámbito da intelixencia emocional, do coaching e o mentoring, a psicoloxía, o PNL, o mindfullnes, a nutrición, persoas expertas en comunicación, xestión de equipos e desenvolvemento persoal e profesional.

Contarase cun total de 5 relatores e relatoras, con recoñecido prestixio tanto a nivel autonómico como nacional, destacando nomes como Ana Asensio, psicóloga clínica, psicoterapeuta e doutora en neurociencia ou Antonio Giner, inspector de educación no Departament d’Educació e membro da xunta directiva da RIEEB (Rede Internacional de Educación Emocional e Benestar).

Antonio Moya, consultor experto en proxectos de xestión do cambio e transformación das organizacións ou Carmen Loureiro, psicóloga clínica e educativa especializada en educación emocional e social. Doutoranda e investigadora do grupo INEXE da UAM.

Seguindo esta liña o programa tamén contará coa participación de profesionais como Rocío Lacasa, psicóloga clínica experta en trastornos da ansiedade e creadora dun programa dixital para eliminar os trastornos da ansiedade.

O período de inscrición xa está aberto. A entrada completa, que inclúe os obradoiros online e presenciais, ten un custe de 35€ e no caso dos estudantes será de 15€ (xustificando tal condición). A entrada parcial para os obradoiros online ten un custe de 15€.

Coa celebración deste VI Encontro de Intelixencia Emocional, a USC, a través da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos, e o Instituto de Ciencias da Educación, pon énfase na importancia que ten a Intelixencia Emocional dende un punto de vista educativo, por contribuír ao desenvolvemento integral dos individuos e ao seu benestar, ademais de ser unha das chaves para potenciar os recursos adquiridos a través da educación formal.