Aberto o prazo de presentación de candidaturas para o I Concurso de Dirección da Banda Municipal

MUSICA. Onte abriu, ata o 11 de febreiro, o prazo de presentación de candidaturas para profesionais no eido da dirección musical. Os candidatos seleccionados interpretarán unha serie de obras obrigadas e outras de libre elección durante o concurso, que terá lugar do 15 ao 18 de marzo no Auditorio de Galicia.

Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, co soporte institucional do Concello de Santiago de Compostela dende a Concellería de Acción Cultural, lanza o I Concurso de Dirección da BMSC co obxectivo de crear novas oportunidades para os profesionais deste ámbito.

As persoas interesadas poderán inscribirse entre o 17 de xaneiro e o 11 de febrero na competición, cuxa lista de seleccionados será publicada o 15 de febreiro. Do 15 ao 18 de marzo celebrarase o certame, no que cada un dos candidatos terán que interpretar o repertorio escollido así como unha serie de obras predefinidas polo concurso. A persoa que se faga co primeiro premio obterá, ademais do correspondente diploma, un recompensa económica de 1.000 euros e a posibilidade de participar como director convidado da BMSC.

Así, en relación aos requisitos marcados, as bases do concurso recollen a obrigatoriedade de ter cumpridos os 18 anos o día de inicio do I Concurso de Dirección BMSC. Ademais, o interesado deberá tamén inscribirse no prazo determinado adxuntando toda a documentación requerida para participar. A este respecto, tras o proceso correspondente, dez candidatos serán seleccionados, de tal forma que estes deberán confirmar a súa asistencia e participación dentro do prazo de participación, achegando a partitura e partes da obra de libre elección.

Para inscribirse débese facer en bmsc@santiagodecompostela.gal. Ademais, pódense consultar as bases : http://santiagodecompostela.gal. REDAcCIón