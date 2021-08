Aberto o prazo para usar as instalacións deportivas municipais

Santiago. A partir de hoxe, 11 de agosto, está aberto o prazo para solicitar o uso das instalacións deportivas municipais, despois de que a xunta de Goberno local aprobara as bases que regulan a súa utilización para adestramentos e outras actividades físicas durante a tempada 2021/22. A gran demanda destas instalacións, cada vez máis crecente, fai necesario regular de xeito ordenado o procedemento de solicitude a través dun sistema de concorrencia que garanta un reparto o máis equitativo posible. Un sistema de asignación de horas vinculado, preferentemente, a adestramentos, práctica deportiva federada, e actividades físicas e educativas para a tempada e/ou curso escolar 2021/22.

Poderán solicitar as instalacións deportivas municipais entidades deportivas de Santiago inscritas no rexistro municipal de asociacións e definidas polo artigo 40 de Lei del Deporte de Galicia: clubs deportivos, agrupacións deportivas escolares e seccións deportivas todas elas sen ánimo de lucro. Tamén poderán optar as federacións deportivas e as asociacións en xeral de Santiago debidamente inscritas no rexistro municipal de asociacións.

Excepcionalmente poderánselle asignar horas para actividades nas instalacións deportivas municipais a entidades deportivas ou asociacións que non estean inscritas no rexistro municipal, sempre e cando queden horas sobrantes nesta convocatoria ou soliciten franxas horarias para as que non existe demanda por parte de entidades ou deportistas da cidade.

A presentación da solicitude para as actividade deportivas de adestramento realizarase no prazo de 20 días naturais, que comezan a contar desde o día seguinte á publicación da convocatoria na páxina web municipal do Concello de Santiago e na do Departamento de Deportes. ecg