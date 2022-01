Abierto el plazo para solicitar un ‘punto limpio móvil’

reciclaje. Cualquier tipo de colectivo social, desde colegios hasta asociaciones vecinales, podrán solicitar los contenedores del proyecto Punto Limpo Móbil Recíclame Compostela, puesto en marcha por la Concellaría de Medio Ambiente como una nueva opción de recogida de residuos y reciclaje de basura domiciliaria especial.

“Os novos puntos móbiles permanecerán nun mesmo lugar durante varios días facilitando así o acceso da cidadanía, e completando o servizo prestado todos os sábados de 10.00 a 13.00 por un vehículo con plataforma móbil”, señalaron desde la propia concejalía, instando a los vecinos a “cubrir a solicitude e remitila ao Concello de Santiago a través da sede electrónica (rexistro electrónico), ou ben pedir cita previa no Rexistro Xeral ou empregar a Red SARA para a presentación da solicitude”, advirtiendo que se tendrá en cuenta la fecha de entrada en el registro. Los residuos especiales que se van a recoger son “CD e DVD, metais, radiografías, pequenos aparellos electrónicos, baterías e pilas, botes de pintura baleiros, lámpadas, aerosois baleiros, roupa estragada non apropiada para o depósito nos colectores de roupa, plásticos non envases (por exemplo, xoguetes estragados non reutilizables, e poliestireno expandido (porexpán)”, añadiendo que los contenedores se instalarán en los barrios durante unos días con el propósito de que la vecinanza pueda depositar sus residuos, mientras que en los centros educativos se impartirá además una charla de divulgación previa a la comunidad escolar para que alumnos y profesores puedan acercar sus residios al punto limpio móvil instalado. redacción