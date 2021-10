Abre Curtocircuíto cun traballo de Helena Girón

inauguración. Curtocircuíto – Festival Internacional de Cine de Santiago inaugurou onte a súa 18ª edición coa proxección de Eles transportan a morte, a ficción histórica dirixida pola compostelana Helena Girón e o canario Samuel Delgado. O pase tivo lugar no teatro Principal e o concerto inaugural correu a cargo do grupo de dark wave e post punk Somos la Herencia con visuais de espírituescalera. A proposta visual e sonora de Óscar Martín precedeu o concerto, que foi na Sala Capitol. A ficción histórica de produción hispano-colombiana é a ópera prima da compostelá Helena Girón e do canario Samuel Delgado. Foi presentada na Semana Internacional de la Crítica del Festival de Venecia, onde obtivo o Premio á Mellor Achega Técnica, e tamén se proxectou na 69ª edición do Festival de San Sebastián, onde recibiu unha Mención Especial do Xurado de Zabaltegi- Tabakalera. A cinta relata as desventuras duns mariñeiros fuxidos coas velas de Colón nas Illas Canarias e, tras a proxección, tivo lugar un coloquio a cargo dos directores da película, xunto á produtora do filme Beli Martínez e Pela del Álamo. A xornada de hoxe dará comezo a programación competitiva da Sección Oficial. Ás 18.00 h no Principal terá lugar a primeira proxección de Radar, a sección que recolle as propostas menos convencionais do cinema narrativo deste ano. ecg