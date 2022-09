Abre o prazo para as actividades dos centros culturais

TRIMESTRE. A rede de Centros Socioculturais do Concello de Santiago programou, para esta nova tempada de setembro a decembro, 394 actividadades repartidas polos 45 centros que existen tanto na zona urbana como no rural. Son, en total, 3.967 prazas para unha proposta programática acorde coa demanda da veciñanza, que ten como obxectivos estimular a vida comunitaria e a participación social. A apertura do prazo de preinscrición para participar nas actividades do último trimestre do ano, comeza o luns, día 5 e remata o 20 de setembro. A programación caracterízase pola súa diversidade, ao chegar aos distintos territorios que conforman o municipio. ecg