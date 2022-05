Abren os aseos públicos da dársena de Xoán XXIII

OBRAS. Onte abriron ao público os baños da dársena de Xoán XXIII, despois do acondicionamento que levou a cabo o Concello de Santiago; polo que xa están a disposición da veciñanza, dos usuarios do aparcamento, e das persoas que visitan Compostela. A remodelación permitiu cambiar os lavabos, as billas e os secadores de mans. Colocáronse papeleiras e cambiadores de cueiros, tanto nos baños de homes como nos de mulleres. Tamén se cambiou a sinaléctica e levouse a cabo unha reparación de toda a fontanería que o precisaba. Pintáronse as paredes e as portas, e realizouse unha limpeza profunda. ECG