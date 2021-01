¿Abrir por un café para llevar? A la hostelería no le salen las cuentas

Santiago. Uno de los bares con más tradición en la rúa de A Raíña, calle de vinos por excelencia en Santiago, junto con el Franco, se despide, tras toda una vida alegrando las tardes y noches de estudiantes y vecinos de la capital gallega. Así, los compostelanos no podrán degustar nunca más su característica tapa de garbanzos, ni tampoco sus raciones de ancas de rana, que se hicieron famosas en los últimos años.

El propietario del local, José Antonio Lamas, confirmó ayer a EL CORREO GALLEGO la decisión del cierre, “porque si no podemos trabajar es imposible seguir adelante, porque no cubres ni los gastos”, comentó. El empresario toma la decisión después de veinte años al frente de este negocio, en el que José Antonio había cogido el relevo del dueño anterior del bar Bigotes.

José Antonio Lamas conservó el nombre y también su típica tapa de garbanzos y añadió a su oferta las raciones de ancas de rana, que se convirtieron en un clásico. Además, dotó al bar de una zona de restaurante.

En su caso no tiene que hacer frente a ningún alquiler, puesto que es el propietario del local y tampoco contaba con empleados, pero aún así no le compensa seguir trabajando. “Si no hay ingresos preferimos cerrar, así no se puede tener un negocio abierto porque genera una serie de gastos que no puedes cubrir. Es una decisión que tomamos hace poco y que muy poca gente sabe”, comentó Lamas. Ahora mismo en el bar trabajaban él y su mujer, puesto que aunque antes tenían empleados, cuando empezó la crisis del COVID no pudieron seguir manteniendo la plantilla.

La idea de José Antonio es alquilar el local “para que alguien lo trabaje” y dedicarse a otros proyectos, que pasarían por abrir un negocio de hostelería, pero en otra localidad. Todo apunta a que este podría no ser el único local que cierra en la famosa calle de tapeo de Compostela, puesto que hay otros negocios en la zona que tienen que hacer frente a alquileres, con lo que la situación para ellos es realmente difícil.

Sin duda, el COVID podría llegar a acabar para siempre con una de las zonas de vinos y tapas más famosas de toda la geografía española. S. CUIÑA