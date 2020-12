‘Acende o Xacobeo’ inauguró la segunda fase en Pontevedra

A unos días del inicio oficial del Xacobeo con la apertura de la Puerta Santa, Galicia y otras nueve Comunidades más continúa sumando monumentos iluminados como anticipo de lo que va a venir. En total serán 91 repartidos por distintos puntos de España, y a los que ayer tocó el turno de los agrupados en la segunda fase, entre ellos la iglesia de San Francisco, en Pontevedra, cuyo encendido corrió a cargo del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto similar a los ya celebrados en las cuatro provincias gallegas.

Fuentes de la Xunta indicaron que se trata de “monumentos representativos das diferentes rutas do Camiño de Santiago”, y recordaron que la iluminación en los concellos se llevará a cabo de forma secuencial “a través das distintas etapas das rutas xacobeas ata chegar á Catedral de Santiago evocando o percorrido que realizan os peregrinos”. Cada monumento seleccionado para cada fase se ilumina de color azul, con la proyección del logotipo del Xacobeo 2021 y la tradicional flecha amarilla del Camino.

En la provincia de A Coruña, ayer se inició la segunda fase que se prolongará hasta el día 28 con el encendido de monumentos de Ames, Melide, Betanzos, Pontedeume y Padrón, mientras que la tercera fase será del 29 al 31, con Fisterra, Muxía y Santiago.

Precisamente la capital gallega, destino de las peregrinaciones, contará con varios monumentos teñidos de azul, la igrexa de San Bieito do Campo, San Caetano, las Torres Hejduk de la Cidade da Cultura y la Catedral.

Además, en la Torre do Reloxo de la basílica jacobea, conocida como A Berenguela, se proyectará durante el período un vídeo de animación que también recreará la peregrinación a Compostela.

POR ESPAÑA. A esta iniciativa puesta en marcha por la Xunta se sumaron también diez comunidades autónomas, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra, que acogieron la idea con entusiasmo iluminando otros 50 monumentos singulares, muchos de ellos vinculados al Camino de Santiago.

Tal y como explicaron desde la Xunta, “Castela e León seguirá a mesma secuencia por fases que a comunidade galega e no resto de autonomías o acendido realizarase o 31 de decembro”, mientras que en el caso de Madrid, “as iluminacións na glorieta de Atocha e no distrito de Fuencarral co logo do Xacobeo 2021 en gran formato estarán presentes durante todo o Nadal”, pudiendo ya verse en la capital española.